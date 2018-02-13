مؤشرات الثلاثاء... الأخضر يلون أسواق المنطقة بإغلاقات إيجابية

الشارقة 24:



صعدت كافة مؤشرات أسواق المنطقة في أدائها في جلسة الثلاثاء، باستثناء السعودية والكويت، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.80% وسط ارتفاع في أداء أغلبية القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3341.46 نقطة.



بينما تراجعت سوق السعودية وسط تباين أداء قطاعاتها لمستوى 7412.56 نقطة بخسائر نسبتها 0.18%.



وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.55% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6670.31 نقطة بضغط ترأسه قطاع رعاية صحية.



فيما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم من قطاعاتها، حيث ارتفعت بنسبة 0.43% لتقفل عند مستوى 1352.96 نقطة.



فيما ارتفعت السوق العمانية وسط دعم من القطاع المالي إلى مستوى 5003.67 نقطة بأرباح نسبتها 0.02%.



وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.61% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2239.15 نقطة بدعم من قطاعاتها الثلاث.



السوق الإقفال التغير دبي 3341.46 0.80 % السعودية 7412.56 0.18 % سالب الكويت 6670.31 0.55 % سالب البحرين 1352.96 0.43% عٌمان 5003.67 0.02 % الأردن 2239.15 0.61 %

سوق دبي ترتد صاعدة بدعم من أغلبية قطاعاتها



ارتفعت سوق دبي وسط ارتفاع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3341.46 نقطة بأرباح بلغت بواقع 26.53 نقطة أو ما نسبته 0.80%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 232.7 مليون سهم بقيمة 339.3 مليون درهم نفذت من خلال 3770 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.21% واستقر قطاع الاتصالات وقطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بواقع 3.26% تلاه قطاع السلع بنسبة 1.03%.



وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.70% وصولاً إلى سعر 0.00 درهم تلاه سهم أرامكس بنسبة 7.32% وصولاً إلى سعر 4.40 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 9.84% وصولاً إلى سعر 0.715 درهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بنسبة 8.96% وصولاً إلى سعر 0.569 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 44.9 مليون سهم تلاه سهم بنك الاثمار بواقع 46.4 مليون سهم. واحتل سهم العربية للطيران المركز الأول بقيم التداولات بواقع 29 مليون درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 24.7 مليون درهم.



السوق السعودية تتراجع



تراجعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7412.56 نقطة خاسرا بواقع 13.01 نقطة أو ما نسبته 0.18%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 150.9 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.



وارتفعت أسعار أسهم 85 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 88 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تجزئة الأغذية على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 3.57% تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.76%، وفي المقابل كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.38% تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.71%.



وسجل سعر سهم مبكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.87% وصولاً إلى سعر 23.50 ريال تلاه سهم تكافل الراجحي بنسبة 5.25% وصولاً إلى سعر 78.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ملاذ للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 4.48% وصولاً إلى سعر 18.32 ريال تلاه سهم تعليم ريت بنسبة 3.80% وصولاً إلى سعر 10.90 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 26.3 مليون سهم تلاه سهم الانماء بحجم 21.6 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 441.4 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 415.7 مليون ريال.



محطة حمراء للسوق الكويتية



تراجعت السوق الكويتية وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 37.14 نقطة أو ما نسبته 0.55% ليقفل عند مستوى 6670.31 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 84.7 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار نفذت من خلال 3155 صفقة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بواقع 9.8 نقطة تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 7.9 نقطة، في المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بواقع 49.9 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 26.2 نقطة.



وسجل سعر سهم "ك" تلفزيوني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 30 فلس تلاه سهم بيت الطاقة بنسبة 11.55% وصولاً إلى سعر 28 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ياكو أعلى نسبة تراجع بواقع 13.64% وصولاً إلى سعر 133 فلس تلاه سهم وربة ت بنسبة 9.74% وصولاً إلى سعر 63 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.5 مليون سهم تلاه سهم الامتياز بواقع 6.1 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون دينار تلاه سهم الامتياز بواقع 926.1 ألف دينار.



مؤشر السوق البحرينية يرتفع



ارتفعت السوق البحرينية بدعم من قطاعاتها، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1352.96 نقطة رابحاً بواقع 5.84 نقطة أو ما نسبته 0.43%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 813.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة، وارتفعت باقي القطاعات بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 11.54 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 8.68 نقطة.



وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.92% وصولاً إلى سعر 0.320 دولار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 3.33% وصولاً إلى سعر 0.124 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 8.11% وصولاً إلى سعر 0.170 دولار. واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 730 ألف سهم.



ارتفاع هامشي في السوق العمانية



ارتفعت السوق العمانية وسط تباين في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5003.67 نقطة رابحا بواقع 0.8 نقطة أو ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.8 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال نفذت من خلال 671 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.13%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.48% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.27%.



وسجل سعر صكوك ميثاق الاصدار 1 أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.50% وصولاً إلى سعر 1.045 ريال تلاه سهم بنك نزوى بنسبة 2.27% إلى سعر 0.090 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.82% وصولاً إلى سعر 0.031 ريال تلاه سهم عمان والامارات القابضة بنسبة 2.91% وصولاً إلى سعر 0.100 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 1.2 مليون سهم. واحتل العنقاء للطاقة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 325 ألف ريال تلاه سهم أريدو بواقع 291.2 ألف سهم.



السوق الأردنية ترتفع على كافة المستويات



ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.61% وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها الثلاث ليقفل عند مستوى 2239.15 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 9.8 مليون دينار نفذت من خلال 2796 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق الثلاث بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.71% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.54% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.47%.



وسجل سعر سهم الخطوط البحرية الوطنية الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.03% وصولاً إلى سعر 2.13 دينار تلاه سهم الألبان الأردنية بنسبة 4.98% وصولاً إلى سعر 3.58 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم مدارس الاتحاد بنسبة 7.23% وصولاً إلى سعر 1.41 دينار.