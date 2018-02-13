"وفر" ينظم معرضاً للشركات المساهمة في البرنامج بـ "الدفين"

الشارقة 24:



نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة ممثلة ببرنامج خصومات موظفي حكومة الشارقة "وفر" معرض وفر في فرع الدائرة بالدفين، الثلاثاء، بالتعاون مع عدد من الشركات المساهمة منها: "شركة ليبرتي للسيارات ذ.م.م. كاديلاك"، وكالات الريس للسفريات والبواخر (ش.ذ.م.م)، انتجريتد أنظمة الأمن والسلامة، مركز الدليل الطبي، الصاعقة للاستشارات الإدارية ومركز إن إم سي الطبي الشارقة.



وقد استعرضت الشركات خدماتها المخصصة لموظفي حكومة الشارقة، وقدمت عروضا وهدايا للموظفين والزوار واستعرضت كل شركة خبراتها وخدماتها في مجال تخصصها.



ومن جانبها، ذكرت جواهر سيف العود، مدير إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية ومدير برنامج وفر، "يعتبر برنامج خصومات موظفي حكومة الشارقة "وفر" أحد أهم الإنجازات والبرامج التي تأتي من منطلق حرص حكومة الشارقة الرشيدة على تقديم الأفضل والمميز وتطبيق الجودة الشاملة ارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للموظفين". وأوضحت "ارتأت الدائرة الحصول على خصومات ومميزات لجميع موظفي دوائر وهيئات حكومة الشارقة من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال هذا المشروع وذلك في إطار سلسة متكاملة من الأنشطة المجتمعية التي تتبناها الدائرة في استراتيجيتها التي تهدف إلى توفير خصومات مجزية لموظفي الحكومة بهدف رفع الرضا الوظيفي للموظفين وتقديم مميزات لموظفي حكومة الشارقة وإنشاء علاقة بين القطاعين العام والخاص يستفيد منها الطرفان".



وأضافت أن سلسلة الفعاليات التي أقيمت لبرنامج وفر كان لها كبير الأثر في تعزيز ثقافة الاستفادة من الخصومات والحصول على أفضل العروض من الشركات المساهمة.