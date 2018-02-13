"الاقتصاد" تبحث التعاون مع مركز التجارة الدولي و"الأونكتاد"

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الإثنين، ارانشا غونزاليس المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية.

وتم خلال اللقاء، بحث فرص ومجالات التعاون بين الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد، ومركز التجارة الدولي في مجالات تنمية التجارة وتعزيزها على المستوى الإقليمي والدولي والتعاون مع المركز في مجال دعم وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات المقامة في دبي، التأكيد على أهمية تقوية الربط بين التجارة وتشجيع الاستثمار والاعتماد على الحلول المبتكرة التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في زيادة قدرتها التنافسية للصادرات وتعزيز الحوار الدولي والتجارة العالمية الهادفة إلى خلق شراكات رائدة، إلى جانب التركيز الخاص على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الصادرات.

وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، التزام دولة الإمارات بدعم مبدأ الحوار حول تسهيل الحركة التجارية وجعلها أكثر استدامة وسلاسة منوها بالدور القيادي لمنظمات ومؤسسات ترويج التجارة في توحيد الجهود المبذولة لتعزيز آلية التجارة وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول.

ونوه معالي سلطان بن سعيد المنصوري، بأهمية الدور الذي تلعبه منظمات ترويج التجارة ومساهمتهم في المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي سريع التطور إذ توفر منظمات ترويج التجارة ثروة من المعلومات من خبراتهم في مجالات متعددة مثل تقنيات تعزيز التجارة والسياسات التجارية وأفضل الممارسات والمعلومات عن الأسواق الخارجية والمصدرين بالإضافة إلى مطابقة المصدرين والمستوردين.