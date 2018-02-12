الأحمر يلون بورصات المنطقة باستثناء "الأردنية" و"البحرينية"

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في أولى تداولات الأسبوع في جلسة يوم الاثنين باستثناء الأردن والبحرين، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.17% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3314.93 نقطة.

بينما ارتفعت سوق السعودية وسط تراجع لغالبية قطاعاتها لمستوى 7425.57 نقطة بأرباح نسبتها 1.34%. وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 1.02% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6707.45 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

كما سجلت السوق البحرينية ارتفاعا بدعم من قطاعات الاستثمار والصناعة والبنوك، حيث ارتفعت بنسبة 1.02% لتقفل عند مستوى 1347.12 نقطة.

فيما ارتفعت السوق العمانية وسط دعم من كافة قطاعاتها إلى مستوى 5002.87 نقطة بأرباح نسبتها 0.18%. وأخيرا ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.84% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2225.5 نقطة بدعم من القطاع المالي.

السوق الإقفال التغير دبي 3314.93 %0.17 سالب السعودية 7425.57 %1.34 الكويت 6707.45 %1.02 البحرين 1347.12 %1.02 عٌمان 5002.87 %0.18 الأردن 2225.50 %0.84

تراجع سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الاثنين وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3314.93 نقطة بخسائر بلغت بواقع 5.65 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 176.7 مليون سهم بقيمة 300.4 مليون درهم نفذت من خلال 3392 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 15 شركة واستقرار لأسعار أسهم 10 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.15% واستقر قطاع الخدمات وقطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بواقع 1.67% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.82%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.36% وصولاً إلى سعر 1.77 درهم تلاه سهم دبي الاسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 3.40% وصولاً إلى سعر 0.790 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة تراجع بواقع 9.99% وصولاً إلى سعر 0.793 درهم تلاه سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 9.76% وصولاً إلى سعر 3.70 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 87.9 مليون سهم تلاه سهم العربية للطيران بواقع 38.4 مليون سهم. واحتل سهم العربية للطيران المركز الأول بقيم التداولات بواقع 29 مليون درهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 28.9 مليون درهم.

السوق السعودية ترتد مرتفعة بدعم من غالبية قطاعاتها

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7425.57 نقطة رابحا بواقع 98.42 نقطة أو ما نسبته 1.34%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 147 مليون سهم بقيمة 3 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 150 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 27 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاعلام على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 2.83% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.98%، وفي المقابل كان قطاع تجزئة السلع الكمالية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.37% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.23%.

وسجل سعر سهم جدوى ريت السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.34% وصولاً إلى سعر 10.00 ريال تلاه سهم أسيج بنسبة 6.24% وصولاً إلى سعر 18.22 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.88% وصولاً إلى سعر 12.02 ريال تلاه سهم العبد اللطيف بنسبة 1.76% وصولاً إلى سعر 12.86 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 27 مليون سهم تلاه سهم الانماء بحجم 22.2 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 433.1 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 379.3 مليون ريال.

أرباح ملحوظة في السوق الكويتية بدعم ترأسه قطاع عقار

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 67.47 نقطة أو ما نسبته 1.02% ليقفل عند مستوى 6707.45 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 47.2 مليون سهم بقيمة 9 مليون دينار نفذت من خلال 2477 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بواقع 51.7 نقطة تلاه قطاع مواد أساسية بواقع 19.1 نقطة، في المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بواقع 90.2 نقطة تلاه قطاع سلع استهلاكية بواقع 10.7 نقطة.

وسجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 38.39% وصولاً إلى سعر 0.25 فلس تلاه سهم ريم بنسبة 19.09% وصولاً إلى سعر 1.310 دينار، في المقابل سجل سعر سهم فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 19.92% وصولاً إلى سعر 197 فلس تلاه سهم ياكو بنسبة 19.79% وصولاً إلى سعر 154 فلس. واحتل سهم لوجستيك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5 مليون سهم تلاه سهم بوبيان بواقع 4.7 مليون سهم. واحتل سهم بنك بوبيان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.3 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.1 مليون دينار.

مؤشر السوق البحرينية يرتفع 1.02% بدعم من قطاعات الاستثمار والصناعة والبنوك

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الاثنين بدعم من قطاعات الاستثمار والصناعة والبنوك، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1347.12 نقطة رابحا بواقع 13.56 نقطة أو ما نسبته 1.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.8 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بواقع 1.56 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي القطاعات بقيادة قطاع الاستثمار بواقع 18.10 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة.

وسجل سعر سهم المؤسسة العربية المصرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93% وصولاً إلى سعر 0.305 دولار تلاه سهم بنك انفستكورب بواقع 5.23% وصولاً إلى سعر 9.050 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.86% وصولاً إلى سعر 0.204 دينار تلاه سهم شركة ناس بواقع 1.67% وصولاً إلى سعر 0.118 دينار. واحتل سهم المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.9 مليون سهم تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 932.2 ألف سهم.

تذبذب أداء السوق العمانية ليستقر مرتفعاً في جلسة يوم الاثنين

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وسط ارتفاع في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5002.87 نقطة رابحا بواقع 8.86 نقطة أو ما نسبته 0.18%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال نفذت من خلال 456 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 8 شركات واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.41% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.27% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.03%.

وسجل سعر مصانع مسقط للخيوط أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.88% وصولاً إلى سعر 0.086 ريال تلاه سهم بنك العز الاسلامي بنسبة 2.78% إلى سعر 0.074 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأنوار لبلاط السيراميك أعلى نسبة تراجع بواقع 2.22% وصولاً إلى سعر 0.132 ريال تلاه سهم بنك صحار بنسبة 1.91% وصولاً إلى سعر 0.154 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم تلاه سهم بنك مسقط بواقع 910.1 ألف سهم. واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 373.4 ألف ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 190.4 ألف سهم.

السوق الأردنية تواصل ارتفاعها بدعم ترأسه قطاع الصناعة

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الاثنين بنسبة 0.84% وسط ارتفاع في أداء قطاع المال ليقفل عند مستوى 22255 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 2340 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 39 شركة واستقرار أسعار أسهم 50 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.44%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.43% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.07%.

وسجل سعر سهم البنك العربي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.35% وصولاً إلى سعر 6.57 دينار تلاه سهم العربية للاستثمارات المالية بنسبة 5.60% وصولاً إلى سعر 1.32 دينار، في المقابل سجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.36% وصولاً إلى سعر 1.51 دينار تلاه سهم المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 6.66% وصولاً إلى سعر 1.12 دينار.