البنك العربي المتحد يحقق 17 مليون درهم أرباحاً صافية خلال 2017

الشارقة 24 – وام:

سجل البنك العربي المتحد خلال الـ 12 شهراً المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر2017 أرباحاً صافية بلغت 17 مليون درهم.

وقال سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: "نحن راضون عن الأداء المالي في عام 2017 الذي أنجزنا فيه استراتيجيتنا لإعادة الهيكلة إذ عززنا ميزانيتنا وركزنا على أهم أنشطتنا وقلصنا المخاطر وحققنا وفورات كبيرة في النفقات".

وأضاف، أن مجلس الإدارة واثق من أن نموذج أعمالنا المجدد وعالي الفعالية المدعوم بالقوة الاقتصادية الراسخة لدولة الإمارات وبيئة الأعمال التجارية يحثنا لمواصلة العمل الصائب لتقديم المزيد من المنافع لعملائنا مع تحقيق إيرادات مستدامة لمساهمينا.

وأشار البنك العربي المتحد في تقرير صادر عنه إلى نجاحه في تحقيق أرباح صافية بلغت 17 مليون درهم على مدى 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بفضل التنفيذ الناجح لاستراتيجية إعادة الهيكلة إلى دفع البنك نحو تحقيق تقدم ملموس في تخفيض مديونية محافظه غير الأساسية والتي تنطوي على مخاطر أعلى إذ خفضها بنسبة 88% قياساً بما كان لحال عليه عند بدء تنفيذ هذه الاستراتيجية في 30 سبتمبر 2015.

ومع قيام البنك بإعادة هيكلة رأسماله في الشركات ذات المخاطر الأقل تراجع إجمالي الدخل إلى 677 مليون درهم في 2017 بالمقارنة مع 861 مليون درهم في السنة المالية 2016 فيما ارتفعت الإيرادات من غير فوائد لتصل نسبتها إلى 28% من إجمالي الدخل مقابل 26% في 2016 ..وتمثل مخصصات البنك لخسائره الائتمانية بقيمة 289 مليون درهم تراجعاً صحياً بنسبة 71% بالمقارنة مع 2016 على خلفية الإدارة الحكيمة للمخاطر.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 13.2% بينما حافظت نسبة السيولة على قوتها حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 87% وستبقى نسبة ودائع العملاء 81% من إجمالي المطلوبات وستواصل اعتبارها مصدر التمويل الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك.

وبلغ حجم مخصصات خسائر الائتمان 268 مليون درهم ما يمثل انخفاضا قدره 73% بالمقارنة مع عام 2016 مدعومة بالإدارة الرشيدة للمخاطر والتخفيض المدروس للأصول التي تنطوي على معدلات مخاطر عالية.. ومن المتوقع أن تواصل نسبة هذه الأصول انخفاضها على المدى المتوسط كنتيجة لنموذج الأعمال الأقل مخاطرة الذي يعتمده البنك العربي المتحد.