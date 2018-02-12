"غرفة الشارقة" تبحث آليات العمل مع القطاع الخاص

الشارقة 24:

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فرع خورفكان، إفطار عمل مع القطاع الخاص، وهدف اللقاء إلى التعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الغرفة إلى أعضائها المنتسبين بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والتعرف على مرئياتهم ومقترحاتهم التي من شانها إن تسهم في تطوير آليات العمل وتعزز من دورها بما يسهل من تقديم خدمات تتناسب مع طبيعة عمل هذا القطاع وأيضاً سعياً من الغرفة في عقد لقاءات مباشرة بين عملائها وممثلي الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية.

وشارك في اللقاء من جانب الغرفة خليل محمد المنصوري مدير إدارة الفروع، ومدير الفروع بدائرة التنمية السيد خلفان الحريثي وعدد من مستثمرين القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المحاور الرئيسية التي تتناول القضايا ذات الصلة بتطوير الاقتصاد بالمنطقة الشرقية والاستراتيجيات ودعم التوجهات المستقبلية والمشاريع التنموية، واستعرض الحضور المعوقات والتحديات التي تواجه عملية النمو لاسيما المتعلقة بالجوانب الفنية، وعدد من التجارب الناجحة والأفكار الجديدة التي من شأنها إن تنعش الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة الشرقية عامة ومدينة خورفكان خاصة.



وشدد الاجتماع على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات لما لها من دور فعال في التعرف إلى واقع العمل وتذليل المعوقات التي قد تواجه سير العمل، ووضع آليّة تساهم في توفير الدعم الاقتصادي سواء كان مادياً أو معنوياً لتحقيق أفضل النتائج والارتقاء نحو اقتصاد ناجح ويكون عامل جذب للاستثمار والسياحة في الإمارة.