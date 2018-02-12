"المالية" تنظم جلسة مغلقة حول الدخل الأساسي

الشارقة 24 – وام:



افتتح معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وكرستين لا غارد مدير عام صندوق النقد الدولي، أعمال الجلسة المغلقة التي نظمتها وزارة المالية اليوم حول الدخل الأساسي وذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة للقمة العالمية للحكومات 2018.



حضر الجلسة المغلقة أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم.



وعقدت الوزارة الجلسة المغلقة بهدف التباحث حول منظومة الدخل الاساسي العالمي والاطلاع على خبرات وتجارب القيادات المالية والاقتصادية من الدول المشاركة ووجهات نظرهم حوكمة إدارة العمالة والتعويض، وأهمية تعديل النماذج الاجتماعية والاقتصادية السائدة نظراً للتغيرات الراهنة في السياسات والتطور التكنولوجي والآلية التي يمكن لصناع السياسات من مختلف الدول الاخذ بها، بالإضافة إلى استعراض السبل الممكنة لصناع القرار التي تمكنهم من متابعة العمل على مختلف القضايا بما في ذلك زيادة إدارة فاتورة الأجور العامة بعناية وترشيد الإعانات والاستحقاقات الاجتماعية أو إيجاد مصادر دخل أساسية جديدة.



وقدم فيتور غاسبار مدير إدارة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، ووزير المالية السابق لدولة البرتغال كلمة الجلسة المغلقة الرئيسية، في حين قدم كل من الدكتور حمد بن سليمان البازعي نائب وزير المالية السعودي، وعمرو الجارحي وزير المالية المصري مداخلات خلال الجلسة فيما أدار حوارات الجلسة جهاد أزعور مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي.