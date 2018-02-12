"طيران الإمارات" توقع صفقة شراء 36 طائرة من طراز إيرباص A380

الشارقة 24 – وام:



شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإدوار فيليب رئيس الوزراء الفرنسي الأحد، مراسيم توقيع طيران الإمارات صفقة لشراء 20 طائرة كطلبية مؤكدة و16 طائرة اخرى كحقوق خيار من طراز إيرباص A380.



وقد جاء هذا التوقيع عقب إعلان مذكرة التفاهم بين الطرفين في يناير الماضي، وتبلغ قيمة الصفقة الجديدة 16 مليار دولار أميركي "58.7 مليار درهم " وسوف تبدأ طيران الإمارات في استلام هذه الطلبية اعتبارا من عام 2020.



وقع الصفقة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومايكل هواري رئيس شركة إيرباص لأفريقيا والشرق الأوسط على هامش القمة العالمية للحكومات.



وناقش سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ومايكل هواري العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات وفرنسا في مجال الطيران، كما تحدثا عن مشاريع تعزيز هذه العلاقات في المستقبل بين الدولتين.



وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، "إن هذه الصفقة تعكس التزامنا نحو برنامج A380 من خلال توفير الاستقرار لخط إنتاج هذا الطراز من الطائرات ودعم عشرات الآلاف من الوظائف الأساسية في مجال الطيران، وحظيت الإيرباص A380 على استحسان عملائنا وانعكس استخدامها إيجاباً على عملياتنا وعلامتنا التجارية، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع إيرباص لإدخال مزيد من التحسينات على الطائرة والمنتجات على متنها".