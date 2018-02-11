بلدية البطائح توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "اتصالات"

الشارقة 24:



وقعت بلدية البطائح اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة اتصالات وشركة 6 بنس تيليكوم الموزع المعتمد لخدمات شركة اتصالات، الأحد، في مقر بلدية البطائح، في خطوة تهدف من خلالها البلدية إلى استكمال منظومة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين ضمن سياسة التكامل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية من أجل راحة المتعاملين وجعل كافة الخدمات في مكان واحد داخل بلدية البطائح تسهيلا على المتعاملين وإنهاء للمعاملات بسرعة، تحقيقا لمبدأ رضا وسعادة المتعاملين.



وقع الاتفاقية من جانب بلدية البطائح سعادة سالم علي بالرشيد مساعد المدير لقطاع الصحة والأمن والسلامة ومن جانب اتصالات سعادة طلال التحو رئيس مجموعة 6 بنس تيليكوم الموزع المعتمد من شركة اتصالات وحسين علي من شركة اتصالات وطارق الخيال رئيس قسم التسويق والاستثمار ويونس نصيرات رئيس قسم الشؤون المالية وأحمد محمدي رئيس قسم المشتريات في بلدية البطائح.



وصرح سعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير بلدية البطائح بمناسبة توقيع الاتفاقية مع شركة اتصالات "نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع موزع معتمد لدى شركة مجموعة الإمارات للاتصالات والتي سوف تسهم في الانتقال إلى مجالات أوسع في تحديث وتطوير الخدمات بين الجهتين وفقاً للتوجه الحكومي واستراتيجية البلدية في إسعاد المتعاملين".



وأضاف "ستُشكل هذه الشراكة الجديدة بين الجهتين ميزة إضافية لتقديم خدمات سهلة في متناول المتعاملين مع بلدية البطائح ووفقاً للاتفاقية ستقوم البلدية بإخطار الأقسام المختصة بخدمة المتعاملين بالبلدية فور رغبة المتعامل في الاشتراك في خدمة اتصالات e-Life لتوجيه المتعاملين إلى مندوبي مبيعات شركة 6 بنس تيليكوم لتلبية احتياجات العميل مما سيوفر الوقت والجهد للمتعامل ودون الحاجة للذهاب إلى مراكز خدمة المتعاملين باتصالات".