اللون الأحمر يغطي بورصات المنطقة

الشارقة 24:



سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد باستثناء الأردن والبحرين، حيث سجلت سوق دبي تراجعا بنسبة 0.15% وسط تباين في أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3320.58 نقطة. كما تراجعت سوق السعودية وسط تراجع جماعي لقطاعاتها لمستوى 7327.15 نقطة بخسائر نسبتها 1.03%. وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.22% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6639.98 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. وفي المقابل سجلت السوق البحرينية ارتفاعا بدعم من قطاعي الصناعة والبنوك، حيث ارتفعت بنسبة 0.04% لتقفل عند مستوى 1333.56 نقطة. فيما تراجعت السوق العمانية وسط ضغط من كافة قطاعاتها إلى مستوى 4994.02 نقطة بخسائر نسبتها 0.25%. وأخيرا ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 1.03% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2206.87 نقطة بضغط من قطاعي المال والخدمات.

السوق الإقفال التغير دبي 3320.58 0.15 % سالب السعودية 7327.15 1.03 % سالب الكويت 6639.98 0.22 % سالب البحرين 1333.56 0.04% عٌمان 4994.02 0.25 % سالب الأردن 2206.87 1.03 %

سوق دبي تستهل تداولات الأسبوع بمؤشر أحمر



تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 332.58 نقطة بخسائر بلغت بواقع 5.04 نقطة أو ما نسبته 0.15%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 195.6 مليون سهم بقيمة 303 ملايين درهم نفذت من خلال 3480 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع النقل على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.39% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.59%، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 3.67% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.75%.



وسجل سعر سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.78% وصولا إلى سعر 3.39 درهم تلاه سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 4.48% وصولا إلى سعر 3.50 درهم، واحتل سهم بنك الاثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولا إلى سعر 0.675 درهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 9.71% وصولا إلى سعر 0.93 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54.4 مليون سهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 52.5 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 39.8 مليون درهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 36.4 مليون درهم.



تراجع جماعي لقطاعات السوق السعودية



تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7327.15 نقطة خاسرا بواقع 76.0 نقطة أو ما نسبته 1.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 146.3 مليون سهم بقيمة 3 مليارات ريال. وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 152 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الأدوية بواقع 2.51% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.95%.



وسجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.14% وصولا إلى سعر 12.36 ريال تلاه سهم سوليدرتي تكافل بنسبة 4.28% وصولا إلى سعر 24.60 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جدوى ريت السعودية أعلى نسبة تراجع بواقع 8.00% وصولا إلى سعر 9.20 ريال تلاه سهم زجاج بنسبة 4.02% وصولا إلى سعر 20.04 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 28.4 مليون سهم تلاه سهم الانماء بحجم 19.4 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 384.2 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 359.3 مليون ريال.



مؤشر السوق الكويتية يتراجع 0.22%



تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 14.57 نقطة أو ما نسبته 0.22% ليقفل عند مستوى 6639.98 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 62.5 مليون سهم بقيمة 9.1 مليون دينار نفذت من خلال 2848 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بواقع 11.1 نقطة تلاه قطاع بنوك بواقع 3.2 نقطة، في المقابل تراجع قطاع صناعية بواقع 19.3 نقطة تلاه قطاع مواد اساسية بواقع 14.8 نقطة.



وسجل سعر سهم كميفك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولا إلى سعر 1.10 دينار تلاه سهم كامكو بنسبة 9.52% وصولا إلى سعر 69 فلسا، في المقابل سجل سعر سهم الاثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 10.28% وصولا إلى سعر 48 فلسا تلاه سهم أولى تكافل بنسبة 8.59% وصولا إلى سعر 57.5 فلس. واحتل سهم كويتية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.8 مليون سهم تلاه سهم الاثمار بواقع 10.6 مليون سهم. واحتل سهم كويتية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 956 ألف دينار.



ارتفاع طفيف في السوق البحرينية



ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعي الصناعة والبنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1333.56 نقطة رابحا بواقع 0.54 نقطة أو ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.6 مليون سهم بقيمة 359.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.47 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 7.50 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.



وسجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.59% وصولا إلى سعر 0.640 دينار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.78% وصولا إلى سعر 0.645 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة ناس أعلى نسبة تراجع بواقع 3.23% وصولا إلى سعر 0.120 دينار تلاه سهم عقارات السيف بواقع 1.87% وصولا إلى سعر 0.210 دينار. واحتل سهم المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2 مليون سهم تلاه سهم شركة ناس بواقع 117 ألف سهم.



السوق العمانية تتراجع



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4994.02 نقطة خاسرا بواقع 12.6 نقطة أو ما نسبته 0.25%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 680.4 ألف ريال نفذت من خلال 340 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 13 شركة واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.44% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.41% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.22%.



وسجل سعر الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.73% وصولا إلى سعر 0.139 ريال تلاه سهم مسقط للتمويل بنسبة 2.63% إلى سعر 0.117 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.94% وصولا إلى سعر 0.122 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 2.91% وصولا إلى سعر 0.334 ريال. واحتل سهم الخليجية لخدمات الاستثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 470.2 ألف سهم تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 2479.3 ألف سهم. واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 127.8 ألف ريال تلاه سهم عمان للاستثمارات والتمويل بواقع 62.4 ألف سهم.



أرباح في السوق الأردنية



ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة اليوم بنسبة 1.03% وسط ارتفاع في أداء قطاعي المال والخدمات ليقفل عند مستوى 2206.87 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات بينما ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3 ملايين سهم بقيمة 4.5 مليون دينار نفذت من خلال 2145 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 27 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.56% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.22%.





وسجل سعر سهم البنك العربي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.36% وصولا إلى سعر 6.12 دينار تلاه سهم الجنوب للإلكترونيات بنسبة 7.14% وصولا إلى سعر 0.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مساكن الأردن أعلى نسبة تراجع بواقع 4.81% وصولا إلى سعر 2.77 دينار تلاه سهم القصور للمشاريع العقارية بنسبة 4.68% وصولا إلى سعر 0.61 دينار.