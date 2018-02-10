"الشارقة الإسلامي" يوزع أرباحاً بنسبة 8% عن 2017

الشارقة 24 – وام:





صادقت الجمعية العمومية العادية لمصرف الشارقة الإسلامي، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8% من القيمة الاسمية للأسهم، وذلك في أعقاب تحقيق المصرف أرباحاً صافية بلغت 477.7 مليون درهم بنهاية عام 2017، مقارنة بـ 462.9 مليون درهم عن عام 2016، لترتفع ربحية السهم إلى 0.18 درهم مقارنة بـ 0.17 درهم في العام السابق.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصرف الذي عقد مساء السبت، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة معالي عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والعديد من الشخصيات والمتخصصين في القطاع المصرفي والمالي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي عبد الرحمن العويس: "جاءت النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2017 متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس إدارة المصرف لتعكس متانة المركز المالي وقوة الأداء في مختلف أنشطة المصرف".

وأكد العويس أن قوة المركز المالي للمصرف وثقة المتعاملين فيه اتضحت من خلال قدرته على الثبات على تصنيفه من قبل وكالات التصنيف العالمية مع بقاء النظرة المستقبلية إيجابية، كما أن هذا التوجه الإيجابي أهل المصرف للحصول على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف "نحن فخورون بإنجازات ونتائج المصرف خلال عام 2017 والتي ما كانت تتحقق لولا توفيق من الله والجهد المتواصل من إدارة المصرف وموظفيه"، وأعرب امتنانه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الداعم الأول للحركة الاقتصادية في الإمارة وإشادته الدائمة بالمصرف في مختلف المحافل، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة على متابعته وتشجيعه الدائم للمصرف.

وقد أظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسناً للوضع المالي للمصرف بعدما بلغ إجمالي الأصول 38.3 مليار درهم بنهاية 2017 بارتفاع قدره 14 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2016 كما قام المصرف بتعزيز مركزه المالي وتوسيع قاعدة رأس المال عبر زيادة رأسماله منذ بداية العام مرتين الأولى من خلال توزيع أسهم منحة على المساهمين خلال الربع الأول من العام بمبلغ 242.6 مليون درهم كتوزيعات أرباح لعام 2016 والثانية عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحول إلى أسهم عادية بمبلغ 266.8 مليون درهم حيث تم تحويلها خلال الربع الأخير من العام.

وارتفع رأسمال المصرف إلى 2.9 مليار درهم وإجمالي حقوق المساهمين إلى 5.5 مليار درهم ليصل معدل كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 2 ما نسبته 21.14 بالمائة في نهاية العام على الرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدها المصرف في إجمالي الأصول وبذلك يحافظ مصرف الشارقة الإسلامي على مكانته في مقدمة البنوك الإقليمية والعالمية من حيث نسبة كفاية رأس المال.

وتنويعاً لاستخدامات مصادر التمويل، فقد ارتفع إجمالي التسهيلات الممنوحة للعملاء بنسبة 27 بالمائة لتصل إلى 21.7 مليار درهم بنهاية عام 2017 مقارنة بمبلغ 17.1 مليار درهم عن نهاية عام 2016 كما ارتفعت استثمارات المصرف بنسبة 23 بالمائة لتبلغ 5.0 مليار درهم مقارنة بمبلغ 4.1 مليار درهم عن العام السابق.

ونجح مصرف الشارقة الإسلامي في توسيع قاعدة عملائه وتحقيق معدلات نمو إيجابية في استقطاب مزيد من ودائع العملاء بمختلف أنواعها خلال العام، حيث ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 22 بالمائة ليصل إلى مبلغ وقدره 22.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 18.3 مليار درهم بنهاية عام 2016.

وبذلك فقد بلغت تمويلات العملاء إلى مصادر التمويل المستقرة ما نسبته 79.8 بالمائة وهي أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي، ما يعزز قدرة المصرف لتحقيق نسب نمو كبيرة وقدرته التنافسية لتوسيع أنشطته التمويلية لكافة القطاعات الاقتصادية وتعزيز مصادر الدخل.

وعلى صعيد، قائمة الدخل بلغ إجمالي الإيرادات 1.49 مليار درهم وبزيادة نسبتها 8.4 بالمائة مقارنة بإجمالي 1.37 مليار في العام السابق كما بلغ صافي أرباح التشغيل 933.8 مليون درهم وبزيادة ونسبتها 4.9 بالمائة مقارنة بمبلغ 890.4 مليون درهم في العام السابق.