الطاير: التكنولوجيا ستلغي ملايين الوظائف وتنشئ مثلها

الشارقة 24 – وام:

شاركت وزارة المالية في تنظيم أعمال الدورة الثالثة من منتدى المالية العامة للدول العربية مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، يوم السبت، في دبي تحت عنوان "إصلاح المالية العامة في الدول العربية: التحديات والفرص"، وانطلق المنتدى بجلسة افتتاحية استهلها معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بكلمة رحب خلالها بالوفود المشاركة في المنتدى الذي يعد منصة هامة لمناقشة التحديات والحلول ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق تطلعات الشعوب العربية، وتلبية تطلعاتها في ضمان مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.

كما ألقى كل من كرستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الكلمات الرئيسية للجلسة الافتتاحية.

حضر الجلسة معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، ووزراء المالية في البلدان العربية، إلى جانب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وعدد من رؤساء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وقال معالي الطاير إن أهم ما يميز هذا المنتدى، أنه يضم نخبة من صناع القرار والسياسات ويشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات، وبالتالي فإننا نأمل أن نكون أكثر شفافية في مناقشة التحديات واقتراح الحلول على الوجه الذي يضمن استدامة النمو بما يتناسب مع ظروف كل دولة وإمكانياتها الاقتصادية، كما نطمح أن يشكل هذا الملتقى منصة للانطلاق نحو مزيد من التكامل الاقتصادي.

وأضاف معاليه: لقد مر على الأزمة المالية العالمية ما يقارب العشر سنوات وبالإمكان القول إنها انتهت، ولكننا بحاجة إلى أن نتوقف ملياً للنظر في الدروس المستفادة وتقييم الأوضاع على المستويات المالية والاقتصادية، ومدى جاهزية كل دولة للتعامل مع أية احتمالات أو تقلبات كبيرة في الأسواق المالية العالمية والعمل على تعزيز أوضاع المالية العامة والاستقرار المالي ومن أبرز التحديات التي تواجهها وزارات المالية والمؤسسات المالية العربية اليوم هو كيفية الوفاء بمتطلبات القيام بدورها كممكن للنمو الاقتصادي والشمول المالي بما يتناسب والميزانيات المتوفرة، والاقتراض ضمن الحدود المعقولة التي لا تتجاوز معايير السلامة المالية، بحيث لا يكون الاقتراض على حساب المستوى المعيشي للأجيال القادمة.

وأضاف معاليه أن قضية الساعة، هي التركيز على خلق فرص العمل، وبناء المهارات الجديدة المطلوبة في الاقتصاد المعرفي حيث يتوقع أن تلغي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عشرات الملايين من الوظائف وتنشئ عشرات الملايين غيرها ولن يكون بالإمكان الاستفادة من هذه الفرص، إلا إذا تم تطوير رأس المال البشري المحلي، بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل وبما يمكن الشباب الذين يشكلون المستقبل والقوى العاملة ورواد الأعمال والمستهلكين من إيجاد موطئ قدم لهم في الاقتصاد الجديد.

وعن الابتكار في العمل المالي الحكومي، قال معاليه إن الابتكار في مجال الإنفاق العام يساعد على تقليل الهدر وزيادة كفاءة تنفيذ الميزانية ويبقى التحدي في كيفية استغلال الحكومات للثورة الرقمية لمواجهة إشكاليات التنمية بطرق مبتكرة وفي أسلوب التعاطي مع التشبث بأساليب العمل التقليدية بدلاً من تبني التقنيات الحديثة وعلى الرغم من أهمية تنويع الإيرادات الحكومية لتحقيق الاستدامة المالية، إلا أن ذلك لا يعني تحميل المستهلكين والشركات مزيداً من الضرائب مما قد يؤثر سلبا على المستوى المعيشي أو التنافسية بل إن الحل يكمن في زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي والتحصيل الضريبي.

وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، قالت لاغارد: قامت بلدان عديدة بإصلاحات مهمة على جانب الإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة مؤخراً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وهي خطوة مهمة نحو تنويع الإيرادات وبناء الطاقة الضريبية ويجب أن نركز الآن على الإنفاق.

وتوجه الحميدي في كلمته بالشكر لمعالي عبيد حميد الطاير للدعم والتعاون الذي قدمته وزارة المالية في تنظيم المنتدى، وقال إن من أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها دولنا العربية، إصلاحات منظومة الدعم بما يعزز من فرص الاستدامة المالية من جهة، ويشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص من جهة أخرى.