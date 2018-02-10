"اقتصادية الشارقة" تنظم حفلها السنوي وتكرم موظفيها المتميزين

الشارقة 24:



أقامت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مساء الأربعاء الماضي، حفلها السنوي السادس عشر والذي أقيم في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة، وتم خلاله تكريم الموظفين المتميزين الفائزين بجائزة الموظف المتميز، تقديراً وتثميناً لدورهم المهم في تحقيق أهداف الدائرة وفق خطط واستراتيجية حكومة الشارقة.



ويأتي هذا الحفل السنوي ليعرض منجزات الموظفين والدائرة خلال العام، والذي تحقق بفضل العمل الدؤوب والجهد المبذول الذي شارك فيه كافة موظفيها لإيصال رسالتها وعرض رؤيتها وأهدافها واستراتيجياتها في تقديم خدماتها الأمثل للمتعاملين معها.



وحضر الحفل، سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، وعدد من قيادات الدائرة، وممثلي ورعاة الحفل والمؤسسات المجتمعية والإعلامية الداعمة لجهود الدائرة باعتبارهم شركاء للدائرة، بالإضافة إلى نخبة من الداعمين لمسيرة الدائرة من متقاعديها وعدد من موظفي وموظفات الدائرة بجميع أفرعها.



وتهدف الدائرة من خلال هذا الحفل إلى تكريم الجهات على دعمهم المستمر، وتقوية جسور التعاون بينها وبين شركائها، التي تسهم بدورها في تحسين وتجويد الأعمال المشتركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموحدة التي تنهض بالإمارة.



وخلال كلمته الافتتاحية، رحب سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالحضور من موظفين ورعاة وجهات ساهمت في نجاح خطط وبرامج ومبادرات الدائرة، وأثنى على الجهود التي أثمرت في تحقيق إنجازات الدائرة.



وقال سعادته، "إن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جاءت واضحة في إرساء معايير وقواعد مهنية ثابتة لرفع مستوى الأداء الوظيفي، وخلق بيئة عمل تحفز على الإبداع والتميّز، والاستمرار في تقديم الأفضل، والتي حظيت كذلك بمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لضمان تحقيق التميز في جميع دوائر حكومة الشارقة وبما يعكس النهضة والتقدم والسمعة العالمية لدولتنا الحبيبة".



وأكد السويدي، على أن نجاح الدائرة يعزز نجاح الجميع بلا استثناء، فمسؤولية الدائرة بناء علاقة متينة وصامدة مع موظفيها من خلال رعاية قدراتهم وتنميتها وتهيئة الظروف والأسباب لصناعة ناجحة لموظفين أكفاء يمتلكون المهارة والإبداع اللازمين لرسم الخطط الداعمة لمسيرة العطاء والابتكار التي تنتهجها الدائرة والتي تتماشى مع توجهات الحكومة الرشيدة.



وقال سعادته "إذا أردنا أن نحصد الولاء والانتماء والإخلاص الذي تصبو إليه الدائرة لابد أن نزرع السعادة والرضا في نفوس الموظفين بمختلف درجاتهم ومراتبهم، فالموظف صاحب الكفاءة والطاقات الإيجابية يعكس روح الدائرة وطموحها المستقبلي، مشيراً إلى النهج الذي عمدت الدائرة على تبنيه والقائم على زراعة أفكار جديدة للعمل المؤسسي، وتحويل كل المفاهيم والخطط الاستراتيجية القديمة إلى منتج عصري يتماشى وطموحات الموظف ومتطلبات العصر وخلق بيئة عمل تحفز على الإبداع والتميّز، وبعدها تم عرض فيلم وثائقي قصير لأبرز التطورات والأحداث التي شهدتها الدائرة خلال العام 2016.



وثمن رئيس الدائرة في كلمته دور الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق النجاح الذي تفخر به الدائرة، مقدراً دعمهم المتواصل، وحرصهم على ترسيخ العلاقات الاستراتيجية المشتركة، مؤكداً تطلع الدائرة نحو مساحات أوسع ومجالات أكبر في تعزيز المبادرات والمشاريع المشتركة، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة، وتحقيق النجاحات والإنجازات، وشدد على أهمية التكاتف بين المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة لتحقيق التنمية الشاملة والرائدة في الإمارة، التي تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.



وتم خلال الحفل تكريم الرعاة والشركاء الإعلاميين، والموظفين الذين أكملوا 16 عام من العمل في الدائرة، كما شهد الحفل توزيع شهادات تقدير على موظفي الدائرة الذين أنهوا دراساتهم الجامعية، وأكد رئيس الدائرة، أن التكريم يأتي حرصاً على تحفيز موظفي الدائرة على طلب العلم ومواصلة تحصيلهم الدراسي، بما يرتقي بأدائهم وإنتاجيتهم أثناء تأدية عملهم، وفق أصول أكاديمية تضاف إلى خبرتهم العملية التي اكتسبوها من خلال عملهم في الدائرة بمختلف الإدارات والأقسام.



ثم قام سعادته بتكريم الموظفين المتميزين والإدارات المتميزة وفرق العمل المتميزة ممن شاركوا وساهموا بفعالية لتحقيق كل ما وصلت إليه الدائرة من نجاحات، وذلك في إطار سعيها لتعزيز روح المنافسة وتطوير عمل الإدارات وإحداث نقلات نوعية في آلية العمل، ضمن منظومة واحدة تهدف إلى تحقيق رؤية الدائرة، وهي تحقيق الريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.



وأشار السويدي إلى أن هذا الحفل يأتي تتويجاً للجهود المشتركة المبذولة في سبيل رفعة وخدمة هذا الوطن، وأكد حرص الدائرة على إقامة هذا الحفل سنوياً لتثمن من خلاله الجهود المثمرة والتعاون الناجح لإبراز المكانة الاقتصادية التي وصلت إليها إمارتنا، لافتاً إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد للمساهمة في الاستمرارية ببناء هذا الوطن المعطاء.



وفي إطار جهود الدائرة لدعم مبادرة "عام الخير" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وانطلاقاً من القيم النبيلة لمجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعلي المسؤولية المجتمعية وروح التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته وفي إطار المسؤولية المجتمعية، استحدثت الجائزة فئتين جديدتين وهي فئة "جائزة عام الخير الفردية" و"جائزة عام الخير الجماعية".



ومن جانبه، أكد علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات ورئيس لجنة التميز، أن جوائز التميز في الدائرة اليوم تطورت بشكل كبير جداً وتوسعت لتشمل فئات متعددة، حيث شملت جوائز التميز على فئات فردية وأخرى تخصصية وثالثة جماعية على مستوى فرق العمل واللجان، وتنقسم جوائز التميز إلى 16 فئة مختلفة تغطي كافة مناحي العمل بالدائرة وإداراتها، وتتضمن الجائزة فئات: الدعم الإداري خدمة المتعاملين الدعم الفني، الفرق واللجان، الضابط التجاري، المدير المتميز على مستوى رئيس شعبة، المدير المتميز على مستوى رئيس قسم ونائبه، رئيس فرع ونائبه، المندوب المتميز وموظف الأرشيف، المراسل المتميز، جائزة الخدمة المجتمعية المتميزة، جائزة الإبداع والابتكار، جائزة فريق العمل المتميز على مستوى الإدارة، جائزة فريق العمل المتميز على مستوى الدائرة ، ويتم اختيار الفائزين بالجوائز حسب معايير أهمها أداء الموظف وإنجازاته والاحتراف المهني والمهام المجتمعية والمواطنة الحسنة والإبداع والابتكار.



وأضاف النقبي "نحتفي اليوم وكعادتنا السنوية بكوكبة جديدة من فرسان التميز الذين عملوا بجد واجتهاد ومثابرةٍ للوصول إلى منصة التكريم، فجوائز التميز في الدائرة وصلت ولله الحمد لمراحل متقدمة من النضج والكمال، فهي اليوم تكمل عامها السادس وفق منظومة تحسينية مستمرة".

وأشار إلى أن عدد المقترحات التحسينية والتطويرية الفردية لجميع المرشحين في جوائز التميز بلغت 212، وعدد المبادرات المجتمعية الفردية والجماعية بلغت79، فيما بلغت عدد المشاركات المجتمعية الفردية والجماعية151.