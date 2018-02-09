"السلع الخاضعة للرقابة" تستحدث رقماً مجانياً للإبلاغ عن المخالفات

الشارقة 24 – وام:

عقدت لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، اجتماعها الأول لعام 2018، برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها ممثلي الجهات الحكومية المعنية في الدولة.

واستعرض مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع، سعادة طلال محمد الطنيجي جدول أعمال الاجتماع، وشمل عرضاً لحجم عمل اللجنة ومكتبها التنفيذي لعام 2017، إضافة إلى ما تم تنظيمه من ورش عمل وبرامج تدريبية والاجتماع الإقليمي الخامس عشر للجان الوطنية الآسيوية في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والمعرض المصاحب للاجتماع، احتفالاً بالذكرى العشرين لإنشاء المنظمة ودخول اتفاقية الأسلحة الكيماوية حيز النفاذ ومشاركاتها المحلية والدولية، خلال العام وهو ما عكس التجربة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال الرقابة على الصادرات وحظر الانتشار.

وتطرق اجتماع اللجنة إلى خطة المكتب التنفيذي للمبادرات القائمة والمستقبلية والتي سيتم العمل عليها خلال عام 2018 .

وضمن أفضل الممارسات الرائدة في مجال الرقابة على الصادرات، اعتمدت اللجنة مقترح استحداث رقم مجاني للإبلاغ عن الشحنات المخالفة.

وأكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة، أهمية دور اللجنة في الرقابة على الصادرات ودعم تلبية التزامات الدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات الحكومية.

وكرم معاليه في ختام الاجتماع، أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وأشاد بدورهم الفعال في دعم عمل ومهام اللجنة.