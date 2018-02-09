الإمارات وأنغولا تبحثان فرص التعاون والاستثمار وتعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وام:



زار وفد من دولة الإمارات برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، إلى جمهورية أنغولا التقى خلالها جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا وعدد من كبار المسؤولين.



وتأتي الزيارة امتداداً للمباحثات التي أجراها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة خلال زيارته إلى أنغولا في ديسمبر الماضي ولقاءه مع رئيس جمهورية أنغولا وعدد من المسؤولين، وكذلك في ظل حرص البلدين على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون في شتى الميادين وفتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون في مختلف المجالات، بما فيها السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين الصديقين ويرتقي بالعلاقات بينهما إلى مستوى الطموحات.



ترأس وفد الدولة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وضم سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي كما ضم الوفد ممثلين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية وصندوق أبوظبي للتنمية والياه سات وطيران الإمارات وموانئ دبي العالمية ومجموعة الظاهرة القابضة ومبادلة للاستثمار وشركة مبادلة للبترول وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وجنان للاستثمار وبنك أبوظبي الأول وشركة أبوظبي لبناء السفن.



وقدم الوفد مساعدات إنسانية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى أنغولا.



وعقد الوفد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانب الأنغولي بمن فيهم وزير الخارجية ووزير الاقتصاد والصناعة ووزير المالية ووزير الزراعة ومحافظ المصرف المركزي الأنغولي.



وتخلل الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين منها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.