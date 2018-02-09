نيكي يتراجع وسط موجة هبوط عالمية

الشارقة 24 – رويترز:

تراجع المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، مع استمرار ضعف الأداء في بورصة "وول ستريت"، وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط التراجع الأوسع نطاقاً مع انخفاض أسعار الخام.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضاً 2.3 % إلى 21382.62 نقطة لتصل الخسائر الأسبوعية إلى 8.1 %.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.9 % إلى 1731.97 نقطة لتصل خسائره الأسبوعية إلى 7.1 %.

كانت الأسهم اليابانية منيت، الثلاثاء، بأكبر خسارة منذ يونيو 2016، من حيث النقاط حيث خسر المؤشر نيكي 4.7 %.

وفاق الخاسرون الرابحين عدداً بواقع 524 سهماً منخفضاً مقابل 117 سهماً رابحاً، الجمعة، في حين لم يسجل 33 سهماً تغيراً يذكر، وتراجعت جميع القطاعات.

وانخفض مؤشر قطاع النفط والفحم 4.9 % بينما خسر قطاع التعدين 5.4 %.