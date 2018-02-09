مع استمرار ضعف الأداء في بورصة "وول ستريت"

نيكي يتراجع وسط موجة هبوط عالمية

  • الجمعة 09, فبراير 2018 في 11:50 ص
  • امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي في طوكيو
    امرأة تمر أمام لوحة إلكترونية تعرض أداء مؤشر نيكي في طوكيو
هبط المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، مع استمرار ضعف الأداء في بورصة "وول ستريت"، وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط التراجع الأوسع نطاقاً مع انخفاض أسعار الخام.

الشارقة 24 – رويترز:

تراجع المؤشر نيكي الياباني، الجمعة، مع استمرار ضعف الأداء في بورصة "وول ستريت"، وقادت الأسهم المرتبطة بالنفط التراجع الأوسع نطاقاً مع انخفاض أسعار الخام.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضاً 2.3 % إلى 21382.62 نقطة لتصل الخسائر الأسبوعية إلى 8.1 %.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.9 % إلى 1731.97 نقطة لتصل خسائره الأسبوعية إلى 7.1 %.

كانت الأسهم اليابانية منيت، الثلاثاء، بأكبر خسارة منذ يونيو 2016، من حيث النقاط حيث خسر المؤشر نيكي 4.7 %.

وفاق الخاسرون الرابحين عدداً بواقع 524 سهماً منخفضاً مقابل 117 سهماً رابحاً، الجمعة، في حين لم يسجل 33 سهماً تغيراً يذكر، وتراجعت جميع القطاعات.

وانخفض مؤشر قطاع النفط والفحم 4.9 % بينما خسر قطاع التعدين 5.4 %.