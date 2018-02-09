اكتشاف مخزون ضخم من الغاز في بحر قبرص

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس، يوم الخميس، أن مجموعتي الطاقة الإيطالية "إيني" والفرنسية "توتال"، اكتشفتا مخزوناً جوفياً كبيراً من الغاز في المياه القبرصية.



وقال الوزير إن "البيانات الواردة عن أعمال التنقيب الاستكشافية على عمق 3827 متراً كشفت وجود خزان عمودي هائل من الغاز الصافي"، موضحاً أن البنية الصخرية توحي بأنه احتياطي "بنوعية ممتازة".



وأضاف لاكوتريبيس "أنه تطور شديد الإيجابية لأنه يثبت أن احتياطاتنا من الغاز الطبيعي تزداد ويؤكد وجود شبكة نفطية إلى جانب بئر كربون، مماثلة لما يحويه حقل ظهر في مصر".



وبدأت إيني وتوتال أعمال تنقيب مشتركة في ديسمبر الماضي في القطاع 6 المسمى "كاليبسو".



وما زال على الشركتين بذل جهود متقدمة على صعيدي الأبحاث والتقييم، لتحديد كمية الغاز الطبيعي الذي يختزنه "كاليبسو".



ومنذ بدء عمليات التنقيب الاستكشافي قبل سبع سنوات قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية لم تصل كميات الغاز المكتشفة الى مستوى يكفي لاستغلال مجد تجارياً، لكن الأمل قائم في اكتشاف الشركات الكبرى احتياطات قابلة للاستثمار في مستقبل قريب.



ومطلع ديسمبر الماضي، أعلنت مجموعة أكسون موبيل الأميركية العملاقة، العزم على بدء التنقيب في موقعين في النصف الثاني من العام الجاري لاستكشاف احتياطات الطاقة في جنوب قبرص.