التضخم في مصر يهبط لأدنى مستوياته منذ تحرير الجنيه

الشارقة 24 – رويترز:

أظهرت بيانات رسمية، يوم الخميس، تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر في يناير الماضي، إلى أدنى مستوياتها منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.

وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 17.1 بالمئة في يناير من 21.9 بالمئة في ديسمبر الماضي، في حين انخفض التضخم السنوي الأساسي، الذي يستبعد المواد الشديدة التقلب إلى 14.35 بالمئة من 19.86 بالمئة.

وقالت رضوى السويفي رئيسة البحوث لدى فاروس لتداول الأوراق المالية إنه رغم أن الأرقام تدعم خفض الفائدة، فإن البنك المركزي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 15 فبراير الجاري.

وأضافت "نعتقد أنه ما زالت هناك فرصة كبيرة لإبقاء أسعار الفائدة مستقرة في هذا الاجتماع، إذا كنا نتوقع تخفيضات فستكون في نطاق 0.5-1 نقطة مئوية".