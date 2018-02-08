السعودية توقع على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

الشارقة 24 – واس:

أبرمت المملكة العربية السعودية مع الجامعة العربية الخميس، اتفاقية التعاون الجمركي العربي، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات وتسهيل التجارة البينية بين الدول العربية وبذلك تكون الدولة الثانية التي توقع على الاتفاقية بعد المملكة الأردنية الهاشمية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ 101 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري الذي عقد اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السودان.

وقع الاتفاقية عن السعودية حمد سليمان البازعي نائب وزير المالية الذي ترأست بلاده الدورة السابقة الـ 100 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما وقعها عن الجامعة العربية المستشار إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولي بالإدارة القانونية.

وأكد السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، أن هذه الاتفاقية تعنى بتوثيق أوجه التعاون بين إدارات الجمارك في الدول العربية لما لهذا التعاون من تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية من خلال إعداد قواعد التعاون الجمركي والإداري، وتمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات والتطورات التي تطرأ على التجارة الدولية.

وقال إن الاتفاقية تشمل أوجه التعاون في المجالات الجمركية كافة من خلال المساعدة الإدارية المتبادلة حول البضائع والأشخاص ووسائط النقل وتبادل المعلومات بين الإدارات الجمركية، كما تتعاون جمارك الدول العربية الأعضاء في تبسيط وتيسير التبادل التجاري وتقديم المساعدة الفنية في مجال تبادل الدراسات والبحوث والتدريب والخبرات وبناء القدرات وحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومكافحة غسل الأموال.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستساهم عند دخولها حيز النفاذ في معالجة الصعوبات والعقبات التي تواجه نفاذ المنتجات العربية إلى الأسواق العربية وتيسير الإجراءات الجمركية فيما بينها، موضحاً أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد توقيع سبع دول عربية عليها.

وأكد أن دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ هو خطوة على طريق إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد وهي إحدى انجازات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

من ناحية أخرى، وقعت كل من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والهيئة العربية للطاقة الذرية على اتفاقية لتعزيز التعاون بينهما لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك وذلك على هامش أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس.