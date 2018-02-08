مؤشرات الخميس... الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء العمانية

خسائر في سوق دبي بضغط من أغلبية قطاعاتها





تراجعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تباين قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3325.62 نقطة بخسائر بلغت بواقع 28.36 نقطة أو ما نسبته 0.85%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 159.2 مليون سهم بقيمة 394.1 مليون درهم نفذت من خلال 2945 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.79% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.11%، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.93% تلاه قطاع السلع بنسبة 1.49%.





وسجل سعر سهم Orascom Constructions أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.32% وصولاً الى سعر 8.80 دولار تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 5.43% وصولاً الى سعر 0.369 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.89% وصولاً الى سعر 4.10 درهم تلاه سهم الخليج للملاحة القابضة حقوق اكتتاب بنسبة 8.16% وصولاً الى سعر 0.045 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 104.3 مليون سهم تلاه سهم الامارات دبي الوطني بواقع 86.5 مليون سهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 16.1 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 15.5 مليون درهم.





تراجع آخر للسوق السعودية





تراجعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7403.15 نقطة خاسرا بواقع 14.02 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 168.5 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 75 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 97 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة السلع الكمالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.52% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.29%، في المقابل سجل قطاع إنتاج الأغذية أعلى نسبة تراجع بواقع 0.75% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.66%.





وسجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً الى سعر 22.00 ريال تلاه سهم اسمنت تبوك بنسبة 5.79% وصولاً الى سعر 15.34 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الحكير أعلى نسبة تراجع بواقع 6.87% وصولاً الى سعر 30.10 ريال تلاه سهم أسيج بنسبة 3.58% وصولاً الى سعر 17.24 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 44.9 مليون سهم تلاه سهم الانماء بحجم 24.4 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 627.2 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 489.6 مليون ريال.





تراجع طفيف في السوق الكويتية





تراجعت السوق الكويتية وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 3.3 نقطة أو ما نسبته 0.05% ليقفل عند مستوى 6654.55 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 72.3 مليون سهم بقيمة 11.5 مليون دينار نفذت من خلال 3406 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بواقع 16.6 نقطة تلاه قطاع بنوك بواقع 8.2 نقطة، في المقابل تراجع قطاع صناعية بواقع 9.9 نقطة تلاه قطاع اتصالات بواقع 8.5 نقطة.





وسجل سعر سهم كميفك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.38% وصولاً الى سعر 25.5 فلس تلاه سهم يونيكاب بنسبة 13.91% وصولاً الى سعر 47.5 فلس، في المقابل سجل سعر سهم يوباك أعلى نسبة تراجع بواقع 19.29% وصولاً الى سعر 565 فلس تلاه سهم كامكو بنسبة 18.18% وصولاً الى سعر 63 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.6 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 10.4 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.8 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 1.5 مليون دينار.





مؤشر السوق البحرينية يتراجع 0.25%





تراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1333.02 نقطة خاسرا بواقع 3.36 نقطة أو ما نسبته 0.25%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4..3 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.82 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.62 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مجموعة ترافكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.33% وصولاً الى سعر 0.310 دينار تلاه سهم شركة ناس بواقع 2.48% وصولاً الى سعر 0.124 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 9.57% وصولاً الى سعر 0.104 دولار تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 2.63% وصولاً الى سعر 0.185 دولار. واحتل سهم المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 853.8 ألف سهم.





السوق العمانية ترتد مرتفعة





ارتفعت السوق العمانية وسط تباين في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5006.62 نقطة خاسرا بواقع 34.92 نقطة أو ما نسبته 0.70%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.6 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 776 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.71%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.54% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04%.





وسجل سعر أريدو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.72% وصولاً الى سعر 0.530 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 2.99% الى سعر 0.344 ريال، في المقابل سجل سعر سهم البنك الوطني العماني أعلى نسبة تراجع بواقع 3.74% وصولاً الى سعر 0.206 ريال تلاه سهم بنك العز الاسلامي بنسبة 2.67% وصولاً الى سعر 0.073 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.9 مليون سهم تلاه سهم بنك مسقط بواقع 2.3 مليون سهم. واحتل العنقاء للطاقة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 973.1 ألف سهم.

السوق الأردنية تتراجع بضغط الخدمات والصناعة





تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.12% وسط تراجع في أداء قطاعي الخدمات والصناعة ليقفل عند مستوى 2184.28 نقطة، وتراجعت أحجام قيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 4.3 مليون دينار نفذت من خلال 2180 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.01%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.34% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.20%.





وسجل سعر سهم مدارس الاتحاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.35% وصولاً الى سعر 1.46 دينار تلاه سهم المحفطة العقارية الاستثمارية بنسبة 7.20% وصولاً الى سعر 1.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم نوبار للتجارة والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.95% وصولاً الى سعر 4.60 دينار تلاه سهم التسهيلات التجارية الأردنية بنسبة 4.83% وصولاً الى سعر 1.18 دينار.