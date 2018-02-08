"الاقتصاد" تستعرض مع وفد أميركي مؤشرات الاقتصاد الوطني

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة جمعة الكيت، الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وفداً من كبار المسؤولين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي "CSIS".

واطلع الوفد الزائر خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بأبوظبي، على أبرز المؤشرات الاقتصادية للدولة ومقومات بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، إلى جانب استعراض تطور علاقات دولة الإمارات مع الأسواق الإقليمية والعالمية بالتركيز على السوق الآسيوي.

وضم الوفد الأميركي جون ألترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي، إلى جانب أكثر من 10 من مسؤولي المركز من المختصين بمتابعة التطورات الاقتصادية والتجارية بمنطقة شرق آسيا، وشارك في اللقاء من الوزارة هند اليوحة مدير إدارة الاستثمار والدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، وعائشة الكبيسي مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية إلى جانب محمد البلوشي ويوسف دياب وباحثين بالوزارة.

وتم خلال اللقاء، تقديم عروض حول أداء الاقتصاد الوطني للدولة ومعدلات نموه وعدد من المؤشرات الحيوية حول قطاع التجارة الخارجية، وركز الاجتماع بصورة خاصة على العلاقات الإماراتية الآسيوية والتي تشهد نمواً مطرداً في ظل العديد من الجهود المتبادلة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف الأسواق الآسيوية الواعدة.

وقال سعادة جمعة الكيت، إن النموذج الاقتصادي للدولة القائم على الانفتاح والتنوع وتعزيز مقومات الاستدامة ساهم في احتفاظها بمعدلات نمو إيجابية رغم مختلف التحديات الاقتصادية التي شهدتها الساحتين الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن دولة الإمارات تعد من الاقتصادات النفطية القليلة التي نجحت في تنويع مصادر دخلها وخفض حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30% مع امتلاكها رؤية طموحة للانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط عبر عدد من المبادرات الرائدة لتطوير قدراتها الصناعية والتكنولوجية وتعزيز مكون المعرفة والابتكار في العملية الإنتاجية لاستيفاء متطلبات النمو الشامل والمستدام.