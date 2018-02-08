أحمد الدوبي: "اتصالات" تولي مسألة التوطين أهمية قصوى

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

قال أحمد الدوبي نائب الرئيس لشؤون إدارة الكفاءات في "اتصالات"، على هامش مشاركة "اتصالات" في المعرض الوطني للتوظيف 2018 من خلال تقديم الفرص الوظيفية للخريجين المواطنين في قطاعات الهندسة ونظم المعلومات، والتسويق والمبيعات والمالية، "لقد بلغت نسبة التوطين الإجمالية في "اتصالات" 47%، بينما يبلغ عدد المواطنين العاملين في أقسام المبيعات والأعمال 750 مواطناً، ويعمل أكثر من 905 إماراتيين في المجال الفني والتقني بنسبة تقارب 53% من إجمالي العاملين الفنيين في "اتصالات".

وأضاف أن الشركة تولي مسألة التوطين أهمية قصوى وأنها قد حققت نتائج مرضية للغاية في نسب ومعدلات التوطين النوعي إذ تعد من أعلى النسب في القطاع التجاري بالدولة، معرباً عن حرص اتصالات على المشاركة الدورية في معارض التوظيف الرئيسية التي تقام في كافة أرجاء الدولة وخارجها للتعريف بالمؤسسة وفرص التطور فيها عبر منصات هذه المعارض بالإضافة إلى الطرق الأخرى المتعارف عليها كالإعلانات المباشرة أو التواصل مع هيئات ومجالس التوطين المختلفة.