"غرفة الشارقة" تبحث سبل دعم رواد الأعمال مع مركز طوكيو

الشارقة 24:

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الشامل، وأثره على رفد القطاعات الرئيسية وتنميتها، مشيرة إلى أن الغرفة تسعى دائماً إلى توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات لدعم رواد الأعمال من خلال العديد من المبادرات والبرامج، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات المعنية بدعم المشاريع الريادية على المستويين المحلي والاتحادي.

وأشارت الغرفة بأنها تعمل من خلال علاقاتها المتميزة مع الهيئات والمراكز الإقليمية والدولية بهذا الشأن في وضع خبراتها وتجاربها الرائدة في متناول الأعضاء المنتسبين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشباب من الجنسين الراغبين في تأسيس مشاريع استثمارية خاصة بهم.

وأعربت غرفة الشارقة خلال لقاء محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال مع كازو سازوكي مدير عام مركز طوكيو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والوفد الياباني المرافق بحضور عمر على صالح مدير إدارة العلاقات الدولية، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام، على المكانة المرموقة للتجربة اليابانية في دعم المشاريع الريادية، والتي تتطلع الغرفة من خلال المركز إقامة تعاون مثمر يعزز دورها في خدمة رواد الأعمال بالشارقة.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات العلاقة ببناء شراكة تعاون بين الغرفة والمركز الياباني بما يخدم الاهتمام المشترك.

وأثنى محمد أحمد أمين على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين الصديقين، ودور الغرفة وإسهاماتها في دعم وتقوية هذه العلاقات، مستعرضاً الخدمات التي تقدمها الغرفة ومؤسساتها التابعة إلى مجتمع الأعمال والمبادرات والبرامج والأنشطة التي تنفذها في خدمة أعضاءها المنتسبين، منوهاً بأهمية مثل هذه اللقاءات المباشرة في عقد شراكات تعمل على توسيع أطر التعاون وإيجاد وسائل جديدة تخدم منتسبيها ولاسيما أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقدم مدير عام مركز طوكيو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة شرحاً عن ميزة الاستفادة من خدمات المركز في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في طوكيو التي تبلغ حصتها ما نسبته 11.5% من إجمالي عدد المنشآت من هذه الفئة في اليابان.

كما تطرق العرض بتقديم نبذة عن المركز الذي تأسس عام 1966، ويعمل فيه نحو 700 موظف يدعمون أكثر من 65 ألف شركة، إضافة إلى إسهامات المركز باكتشاف أسواق جديدة لأعضائه، وأيضاً المساعدة بإقامة شراكات مع مستثمرين محتملين يدعمها وجود قاعدة بيانات ثرية، انطلاقاً من الحرص على بناء علاقات عمل لأعضائها طويلة الأمد مع مختلف دول العالم.

وأعرب مدير المركز الياباني عن أمله أن يمثل هذا اللقاء البناء نقطة انطلاقة نحو علاقات عمل مجدية مستقبلاً، تخدم العلاقات الثنائية عامة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين خاصة.

وقام الوفد الياباني بجولة تعريفية في أجنحة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية تعرف من خلالها على جوانب مختلفة من واقع وطبيعة الصناعات الإنتاجية الوطنية بمختلف مجالاتها، مشيداً بما تشهده من تطور في هذا الجانب ويمكن أن يعزز فرص التعان بين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشارقة وطوكيو.