"المالية": الإمارات تحصد المركز الأول في 11 مؤشراً للتنافسية العالمية

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة المالية عن حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية، ضمن 6 تقارير للتنافسية لعامي 2017 و2018، والتي أصدرها كل من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجموعة البنك الدولي، والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال "إنسياد"، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وتندرج مجمل هذه المؤشرات في مشروع تحدي رقم واحد لدورة عام 2017، الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات، ويقع ضمن مبادرات وزارة المالية لتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المحافل العالمية.

وحققت الدولة المركز الأول في 3 مؤشرات ضمن تقرير التنافسية العالمي 2017 / 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وهي فعالية الإنفاق الحكومي، ومؤشر معدل التغيير السنوي للتضخم، ومؤشر غياب أثر الضرائب على جاذبية الاستثمار.