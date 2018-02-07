الأخضر يلون مؤشرات البورصة في دبي والكويت الأربعاء

الشارقة 24:



سجلت مؤشرات أسواق المنطقة تبايناً في أدائها في تداولات جلسة يوم الأربعاء، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.83% وسط ارتفاع أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3353.98 نقطة، فيما تراجعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7417.17 نقطة بخسائر نسبتها 0.66%، بينما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.51% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6657.85 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.



وفي المقابل، سجلت السوق البحرينية تراجعاً بضغط من قطاع البنوك التجارية، حيث تراجعت بنسبة 0.16% لتقفل عند مستوى 1336.38 نقطة، كما تراجعت السوق العمانية وسط ضغط من كافة قطاعاتها إلى مستوى 4971.71 نقطة بخسائر نسبتها 0.81%، وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.07% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2186.96 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والمال.



السوق الإقفال التغير دبي 3353.98 0.83 % السعودية 7417.17 0.66 % سالب الكويت 6657.85 0.51 % البحرين 1336.38 0.16% سالب عٌمان 4971.71 0.81 % سالب الأردن 2186.96 0.07 % سالب

سوق دبي ترتد مرتفعة بدعم من غالبية قطاعاتها



ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الأربعاء، وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3353.98 نقطة بأرباح بلغت بواقع 27.51 نقطة أو ما نسبته 0.83%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 195.7 مليون سهم بقيمة 317.7 مليون درهم نفذت من خلال 3691 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين.



وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.37% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.05%، وفي المقابل كان قطاع الصناعة على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 3.51% تلاه قطاع السلع بنسبة 1.02%.



وسجل سعر سهم شركة عمان للمرطبات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 1.80 درهم تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 3.44% وصولاً إلى سعر 26.79 دولار، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة الأثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.99% وصولاً إلى سعر 0.748 درهم تلاه سهم الخليج للملاحة القابضة حقوق اكتتاب بنسبة 9.26% وصولاً إلى سعر 0.049 درهم، واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 78.1 مليون سهم تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 41.3 مليون سهم، واحتل سهم شركة الأثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 52.6 مليون درهم تلاه سهم سوق دبي المالي بواقع 15.1 مليون درهم.



السوق السعودية تُعمق خسائرها بضغط من غالبية القطاعات



تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7417.17 نقطة خاسراً بواقع 49.16 نقطة أو ما نسبته 0.66%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 175 مليون سهم بقيمة 4 مليارات ريال، وارتفعت أسعار أسهم 51 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 123 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات.



وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة الأغذية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.86% تلاه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.70%، في المقابل سجل قطاع الخدمات التجارية والمهنية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.37% تلاه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.37%.



وسجل سعر سهم الحكير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.66% وصولاً إلى سعر 32.35 ريال تلاه سهم أسواق العثيم بنسبة 5.45% وصولاً إلى سعر 133.0 ريال، في المقابل سجل سعر سهم أنعام القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 7.08% وصولاً إلى سعر 13.12 ريال تلاه سهم اليمامة للحديد بنسبة 6.20% وصولاً إلى سعر 23.00 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 30.9 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بحجم 26.8 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 581.5 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 542.5 مليون ريال.



أرباح في السوق الكويتية ليرتفع مؤشرها العام 0.51%



تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وذلك وسط تراجع في أداء غالبية الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 33.72 نقطة أو ما نسبته 0.51% ليقفل عند مستوى 6657.85 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 111.3 مليون سهم بقيمة 17.5 مليون دينار نفذت من خلال 7287 صفقة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بواقع 12.5 نقطة تلاه قطاع تأمين بواقع 7.9 نقطة، في المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بواقع 11.3 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 6 نقاط.



وسجل سعر سهم تجارة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 19.85% وصولاً إلى سعر 65.8 فلس تلاه سهم المدن بنسبة 14.6% وصولاً إلى سعر 36.1 فلس، في المقابل سجل سعر سهم إيفا فنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 10.53% وصولاً إلى سعر 170 فلساً تلاه سهم أريد بنسبة 8.62% وصولاً إلى سعر 1.060 دينار، واحتل سهم الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.3 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 12.3 مليون سهم، واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.7 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 1.9 مليون دينار.



قطاع البنوك التجارية يقود السوق البحرينية للتراجع



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء بضغط من قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1336.38 نقطة خاسراً بواقع 2.14 نقطة أو ما نسبته 0.16%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.84 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.24 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة.



وارتفع سعر سهم بي إم إم آي بواقع 2.01% وصولاً إلى سعر 0.760 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الأثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.190 دولار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.54% وصولاً إلى سعر 0.115 دينار، واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.7 مليون سهم تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 1.2 مليون سهم.



السوق العُمانية تواصل تراجعها وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، وسط تراجع في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4971.71 نقطة خاسراً بواقع 40.6 نقطة أو ما نسبته 0.81%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.8 مليون سهم بقيمة 4.3 مليون ريال نفذت من خلال 1032 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار لأسعار أسهم 11 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة القطاعات بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.74% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.02%.



وسجل سعر الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.92% وصولاً إلى سعر 0.128 ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 3.47% إلى سعر 0.209 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.40% وصولاً إلى سعر 0.087 ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 4.29% وصولاً إلى سعر 0.134 ريال، واحتل سهم الشرقية للاستثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.8 مليون سهم تلاه سهم الفجر العالمية بواقع 3 ملايين سهم، واحتل الفجر العالمية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.5 مليون ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 491.2 ألف سهم.



قطاع الخدمات يحد من تراجع السوق الأردنية



تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء، بنسبة 0.07% وسط تراجع في أداء قطاعي الصناعة والمال ليقفل عند مستوى 2186.96 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.1 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون دينار نفذت من خلال 2112 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة واستقرار أسعار أسهم 47 شركة.



وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.69%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.73% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.13%.



وسجل سعر سهم مدارس الاتحاد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.08% وصولاً إلى سعر 1.36 دينار تلاه سهم الوطني لصناعات الألمنيوم بنسبة 6.52% وصولاً إلى سعر 0.49 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البلاد للخدمات الطبية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.44% وصولاً إلى سعر 0.87 دينار تلاه سهم المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 5.12% وصولاً إلى سعر 1.11 دينار.