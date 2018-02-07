جمال الجسمي: المعرض الوطني للتوظيف يوفر فرصاً وظيفية مهمة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال سعادة جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية "أتوجه بعظيم الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة للمعرض الوطني للتوظيف، ودعم سموه لأنشطة وبرامج معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية".

وأضاف لـ "الشارقة 24" أن المعرض الوطني للتوظيف يعزز مكانته عاماً بعد آخر، على خارطة البحث بين أصحاب العمل والباحثين عن الوظائف، نظراً لما يوفره من حلول واسعة وفرص وظيفية مهمة في كافة القطاعات.

وأكد الجسمي أن المعرض في نسخته الـ 20 أصبح أحد أهم الفعاليات في الدولة التي تساهم بشكل كبير في تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيس من هذه الفعالية المهمة يتمثل في مد جسور التواصل بين الخريجين حديثاً من جهة ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، والعمل على تسهيل توظيف وتدريب وتنمية مهارات شبابنا من المواطنين، بالإضافة إلى توجيه وإرشاد الخريجين الجُدد حول كيفية اختيار مسار حياتهم المهنية بشكل يتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.

وأضاف الجسمي أن إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي (من مختلف الجنسيات) بلغ نحو 35 ألف موظف وموظفة منهم 10500 مواطن ومواطنة بنسبة وصلت إلى 28% وذلك في 53 مصرفاً بالإمارات، حيث شكلت المرأة الإماراتية أكثر من 70% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع المصرفي، كما بلغت نسبة التوطين على مستوى منصب مديري الفروع 75 %.

وأوضح أن المعهد يسعى دائماً نحو التميز في مجال التأهيل المصرفي والمالي بشقيه المهني المتخصص والأكاديمي العلمي واستنادا إلى خطة عمله الاستراتيجية يتطلع المعهد واستمراراً لدعم جهود التوطين في الدولة بصفة عامة وفي القطاع المصرفي والمالي بصفة خاصة ولاسيما الجهود التي تبذلها لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.

وأضاف أن استراتيجيتنا للعام الحالي ضمن خطة التدريب لعام 2018 هي استهداف تدريب وتأهيل أكثر من 26 ألف مشارك للعمل في القطاعات المصرفية والمالية، والتي تشمل تقديم 585 برنامجاً مهنياً، وتنفيذ (28%) من البرامج المعتمدة ضمن خطة المعهد لعام 2018 في فرع المعهد في أبوظبي، في حين سينفذ (33%) من تلك البرامج بفرع المعهد بدبي، و(30%) بفرع المعهد بإمارة بالشارقة، إضافة إلى (9%) في الفجيرة ورأس الخيمة والعين.