هبوط كافة مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات الثلاثاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة يوم الثلاثاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 1.53% وسط تراجع أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3326.47 نقطة، كما تراجعت سوق السعودية وسط تراجع في أداء قطاعاتها لمستوى 7466.33 نقطة بخسائر نسبتها 1.60%.

وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 1.31% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6624.13 نقطة وسط تراجع في أداء غالبية القطاعات، فيما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بضغط من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار، حيث تراجعت بنسبة 0.43% لتقفل عند مستوى 1338.52 نقطة، وتراجعت السوق العمانية وسط ضغط من كافة قطاعاتها إلى مستوى 5012.30 نقطة بخسائر نسبتها 0.77%، وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.68% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2188.45 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإقفال التغير دبي 3326.47 %1.53 سالب السعودية 7466.33 %1.60 سالب الكويت 6624.13 %1.31 سالب البحرين 1338.52 %0.43 سالب عٌمان 5012.30 %0.77 سالب الأردن 2188.45 %0.68 سالب

خسائر في سوق دبي بضغط من كافة قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الثلاثاء، وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط ارتفاع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3326.47 نقطة بخسائر بلغت بواقع 51.67 نقطة أو ما نسبته 1.53%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 256.6 مليون سهم بقيمة 398.5 مليون درهم نفذت من خلال 4576 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 32 شركة واستقرار لأسعار أسهم شركتين اثنتين.

وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقياد قطاع السلع بواقع 3.05% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.44%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.13% وصولاً إلى سعر 1.79 درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 0.99% وصولاً إلى سعر 1.02 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم Orascom Constructions أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 8.00 دولار تلاه سهم بنك الأثمار بنسبة 3.82% وصولاً إلى سعر 0.831 درهم.

واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 72.6 مليون سهم تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 31.1 مليون سهم، واحتل سهم شركة الأثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 38.4 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 31.2 مليون درهم.

تراجعات في السوق السعودية ليخسر مؤشرها العام 121 نقطة

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وسط تراجع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7466.33 نقطة خاسراً بواقع 121.06 نقطة أو ما نسبته 1.60%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 221.4 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 167 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع تجزئة الأغذية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.57% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.12%، في المقابل سجل قطاع الاستثمار والتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 2.58% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.21%.

وسجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.85% وصولاً إلى سعر 32.90 ريال تلاه سهم بترو رابغ بنسبة 3.09% وصولاً إلى سعر 22.70 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميد غلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.99% وصولاً إلى سعر 19.00 ريال تلاه سهم الإحساء بنسبة 5.41% وصولاً إلى سعر 11.20 ريال، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 47.8 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بحجم 28.6 مليون سهم، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 601.7 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 577.2 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد هابطة بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، وذلك وسط تراجع في أداء غالبية الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 88.08 نقطة أو ما نسبته 1.31% ليقفل عند مستوى 6624.13 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 128.3 مليون سهم بقيمة 19 مليون دينار نفذت من خلال 4748 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع مواد أساسية بواقع 11.8 نقطة تلاه قطاع تأمين بواقع 1.3 نقطة، في المقابل تراجع قطاع تكنولوجيا بواقع 31.5 نقطة تلاه قطاع صناعية بواقع 29.1 نقطة.

وسجل سعر سهم الهلال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 120 فلساً، تلاه سهم وربة ت بنسبة 11.22% وصولاً إلى سعر 68.4 فلس، في المقابل سجل سعر سهم بيت الطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 16.67% وصولاً إلى سعر 25 فلساً، تلاه سهم المدن بنسبة 14.86% وصولاً إلى سعر 31.5 فلس، واحتل سهم الأثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.7 مليون سهم، تلاه سهم أجوان بواقع 18.1 مليون سهم، واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.5 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 3.2 مليون دينار.

السوق البحرينية تواصل تراجعها بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1338.52 نقطة خاسراً بواقع 5.79 نقطة أو ما نسبته 0.43%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم بقيمة 1 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 4.34 نقطة قطاع الخدمات بواقع 2.74 نقطة استقر قطاع الصناعة وقطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن إغلاق الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 12.72 نقطة قطاع الاستثمار بواقع 6.38 نقطة.

وسجل سعر سهم زين البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.32% وصولاً إلى سعر 0.088 دينار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.61% وصولاً إلى سعر 0.118 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة جي إف أتش المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.80% وصولاً إلى سعر 0.380 دولار تلاه سهم شركة الأثمار القابضة بواقع 2.44% وصولاً إلى سعر 0.200 دينار.

واحتل سهم شركة الأثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بواقع 1.9 مليون سهم.

السوق العُمانية تتراجع على كافة المستويات

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة، يوم الثلاثاء، وسط تراجع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5012.30 نقطة خاسراً بواقع 39.06 نقطة أو ما نسبته 0.77%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.6 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون ريال نفذت من خلال 898 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة واستقرار لأسعار أسهم 14 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة القطاعات بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.95% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.43% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.32%.

وسجل سعر الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.71% وصولاً إلى سعر 0.298 ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 1.51% إلى سعر 0.202 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الباطنة للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.96% وصولاً إلى سعر 0.131 ريال تلاه سهم بنك العز الإسلامي بنسبة 2.56% وصولاً إلى سعر 0.076 ريال.

واحتل سهم بنك العز الإسلامي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.8 مليون سهم تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 12.2 مليون سهم، واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 831.6 ألف ريال تلاه سهم بنك العز الإسلامي بواقع 445.4 ألف سهم.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاعاتها الثلاث

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، بنسبة 0.68% وسط تراجع في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2188.45 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4 ملايين سهم بقيمة 4.9 مليون دينار نفذت من خلال 2485 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 62 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.07% القطاع المالي بنسبة 0.63% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29%.

وسجل سعر سهم العربية الدولية للتعليم والاستثمار، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.49% وصولاً إلى سعر 2.95 دينار تلاه سهم الدولية للاستثمارات الطبية بنسبة 4.93% وصولاً إلى سعر 0.85 دينار، في المقابل سجل سعر سهم أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.38 دينار تلاه سهم الشرق العربي للاستثمارات العقارية بنسبة 4.72% وصولاً إلى سعر 1.41 دينار.