المنصوري يبحث تعزيز العلاقات مع وزير التجارة الدولية بماليزيا

الشارقة 24:

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الاهتمام الملموس من الشركات الإماراتية والشركات الماليزية فضلاً على المؤسسات الحكومية الاقتصادية والاستثمارية من كلا الجانبين بالمشاركة في أعمال الملتقى الإماراتي الماليزي للأعمال والاستثمار الذي يعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يؤكد على صدق الرؤى بين الجانبين، بأهمية تعزيز قنوات الشراكة على الصعيد التجاري والاستثماري.

جاء ذلك خلال عقد معاليه اجتماعاً موسعاً مع داتو سري موستابا محمد، وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، حيث تناول الجانبين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها قدماً للأمام، فيما شهد اليوم الثاني لفعاليات وأجندة الملتقى حضور مكثف من مسؤولي الشركات من الجانبين، فضلاً على ممثلي العديد من الشركات الآسيوية المجاورة لماليزيا، والتي تتطلع لتعزيز شراكتها مع الشركات الإماراتية، وافتتاح أفرع إقليمية لها في الإمارات.

وقد أكد معالي المنصوري خلال اجتماعه مع وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، على أن انعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي الماليزي في ذلك التوقيت، يؤكد قوة العلاقات بين البلدين، وأن تلك العلاقات ستشهد مرحلة جديدة مقبلة من العمل المشترك القائم على تعزيز الشراكة الثنائية، خاصة في ضوء ما يمثله الملتقى بفعالياته المتعددة، كمنصة بارزة تجمع رجال الأعمال والمسؤولين من كلا البلدين، متوجهاً بشكره لوزارة التجارة والصناعة الدولية الماليزية على تقديم التسهيلات لإنجاح أعمال ذلك الملتقى، كما توجه ببالغ تقديره لكافة المؤسسات الماليزية الحكومية والخاصة المشاركة في الملتقى.

بدوره أكد داتو سري موستابا محمد، على أهمية الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات على صعيد منطقة الشرق الأوسط في ضوء الانجازات التي حققتها والمؤشرات الريادية التي حازت تقدير المجتمع الدولي، فضلا عن اهتمام قيادة دولة الإمارات بتعزيز دور الابتكار وصياغة رؤى تنموية واعدة تخدم أهداف عملية التنمية المستدامة بالتركيز على مجالات الابتكار والطاقة المتجددة، والمياه، والفضاء والبحث العلمي، والتحول إلى مركز عالمي متميز لصناعة الحلال والصيرفة الإسلامية والعديد من المجالات الأخرى.

وقد تناول اللقاء بحث تعزيز مختلف مجالات التعاون الاقتصادي واستعراض أجندة الملتقى، وسبل دعم وتقديم التسهيلات للكيانات والمؤسسات الاستثمارية في الإمارات وماليزيا، تعزيز وتيرة العلاقات التجارية، وتذليل كافة العقبات أمام حرية تدفق البضائع والخدمات، ونمو معدلات التبادل الاستثماري، وتأسيس المشاريع المشتركة، لاسيما في مجالات الابتكار والتقنيات التكنولوجية الحديثة وصناعة الحلال، والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي باتت تخلق فرصاً وتحديات يمكن تلافيها من خلال تعزيز وتيرة العمل المشترك بين مؤسسات وكيانات الأعمال في كلا البلدين.

حضر الاجتماع كلاً من سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة خالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا، ومحمد حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد.

مذكرة تفاهم

على صعيد متصل، شهد معالي المهندس سلطان المنصوري إبرام مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة الصينية في كوالالمبور وسيلانجور، لتعزيز التعاون الاقتصادي والترويج للفرص الاستثمارية، وذلك بحضور معالي وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي.

وقع الاتفاقية كل من عبد الله غرير القبيسي، نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وميشيل شاين، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الصينية في كوالالمبور وسيلانجور.

اجتماعات

من جهة آخرى عقد سعادة عبد الله آل صالح اجتماعاً موسعاً مع مسؤولين من شركة (خزانة)، والتي تعد الذراع الاستثماري للحكومة الماليزية، بحضور المدير التنفيذي للاستثمار وفريق العمل وكبار المسؤولين في الشركة. واكد سعادة عبد الله آل صالح، على اهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والكيانات الاستثمارية الحكومية في كلا البلدين.

واستعرض الاجتماع جهود واستراتيجية شركة خزانة الماليزية واستثماراتها وبخاصة في دولة الإمارات وشراكتها القائمة مع كبريات المؤسسات والكيانات الاستثمارية الإماراتية. كما تطرق الاجتماع، لمناقشة الاستثمارات المشتركة في الأسواق الإقليمية، كما اقترح آل صالح، تنظيم زيارة وفد من شركة خزانة للدولة والاطلاع على الفرص الاستثمارية في الدولة.

شارك في الاجتماع ممثلون من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمار، ومجلس الإمارات للشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، ومؤسسة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ودائرة التنمية الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة.