البيت الأبيض: الاقتصاد الأميركي مازال قوياً بشكل استثنائي

الشارقة 24 - د ب أ:

قال البيت الأبيض، الإثنين، تعقيباً على تهاوي بورصة وول ستريت إن الاقتصاد الأميركي مازال قوياً بشكل استثنائي، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب يركز على الأساسيات بعيدة المدى.

وكانت الأسهم الأميركية قد سجلت تراجعاً حاداً خلال تعاملات الإثنين، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي القياسي أكبر تراجع له منذ 2011.

وفقد المؤشر 21ر1175 نقطة أي بنسبة 6ر4% إلى 75ر24345 نقطة قبيل الإغلاق، وهو أكبر تراجع له منذ أغسطس 2011، في ظل موجة بيع قوية للأوراق المالية على خلفية المخاوف من أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة أسعار الفائدة، خلال الاجتماع المقرر الشهر المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر سندات الخزانة الأميركية والذهب باعتبارها ملاذاً آمناً للمستثمرين.