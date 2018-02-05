جامعة الشارقة تعلن لجنة تحكيم مسابقة منتدى "الابتكار وريادة الأعمال"

الشارقة 24:



كشفت كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، عن أسماء لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة الابتكار للطلبة التي ستقام فعالياتها على هامش المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال، الذي ستنظمه الكلية ضمن أسبوع الابتكار الخاص بإمارة الشارقة خلال الفترة 15-18 فبراير الجاري، وذلك ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار.



وتضم اللجنة شخصيات معروفة ومرموقة لها بصمات واضحة في بيئة الأعمال بالشارقة، وتمتلك خبرات متنوعة في مجال الإبداع والابتكار والأعمال والاستثمار، وقادرة على أن تحقق قيمة مضافة للطلاب المشاركين في المسابقة، لتثري أفكارهم ومشاريعهم وتطورها.



وتضم لجنة التحكيم، كل من الشيخة هند بنت فيصل القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجلة "فيلفيت"، وسعادة رغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة محمد هلال، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والرئيس التنفيذي لمجموعة محمد هلال، والمحامي إبراهيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمكتب إبراهيم الحوسني للمحاماة والاستشارات القانونية، والدكتورة هنادي السويدي، خبيرة الموهبة والإبداع، والدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والدكتور كاظم الشغانة المستشار الاستراتيجي بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ومريم المزروع مدير إدارة مجموعة شركات تميم، ورندة طاهر الرئيس التنفيذي لشركة "ساجوري"، وأحمد بن ساعد السويدي رئيس قسم الاستثمار التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفيزا صابر مدير إدارة الموارد البشرية لشركة "DNV.GL"، وحنان البريكي مدير إدارة الابتكار والتميز.



وأشارت الدكتورة أمل آل علي الأستاذ المساعد بكلية إدارة الأعمال ورئيس اللجنة المنظمة للمنتدى الدولي للابتكار وريادة الأعمال، إلى أن تنوع خبرات أعضاء لجنة التحكيم ومجالات اختصاصهم وعملهم هو عامل إيجابي مساعد في إثراء معارف الطلبة المشاركين بالمسابقة، وتعزيز أفكارهم المبتكرة بما يمكنهم من تطويرها للأفضل.



ولفتت آل علي إلى أن المسابقة ترتكز على أفضل المعايير العالمية المتبعة في مسابقات مماثلة لتحفيز الطلبة على الابتكار، مشيرةً إلى أن معايير المسابقة الحالية تدفع الطلاب لربط مشاريعهم بأهداف مجتمعية أو بيئية، بحيث تكون مشاريعهم واقعية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية، وتتميز بالإبداع والابتكار سواء في الفكرة أو التطبيق، مشيرةً إلى أن وجود مجموعة متميزة من خيرة ممثلي مجتمع الأعمال في الشارقة ضمن لجنة التحكيم سيعزز من عملية التعليم للطلبة، ويحقق أهداف المسابقة في نشر وغرس ثقافة الابتكار بين الطلبة بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار.



وسيتم اختيار 4 مشاريع فائزة بالمسابقة التي تنظمها كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك مع اختتام فعاليات المنتدى الدولي الثالث للابتكار وريادة الأعمال، حيث اعتمدت لجنة التحكيم 13 عملاً ومشروعاً مبتكراً للمرحلة النهائية من المسابقة.