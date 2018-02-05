مؤشرات الإثنين... الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء الكويت

الشارقة 24:



سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة يوم الإثنين باستثناء السوق الكويتية، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.23% وسط تراجع أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3378.14 نقطة.



كما تراجعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7587.39 نقطة بخسائر نسبتها 0.28%.



وفي المقابل ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.62% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6712.21 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.



فيما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بضغط من قطاعاتها قادها قطاع البنوك التجارية، حيث تراجعت بنسبة 0.78% لتقفل عند مستوى 1344.31 نقطة.



وتراجعت السوق العمانية وسط ضغط من قطاع الخدمات إلى مستوى 5051.37 نقطة بخسائر نسبتها 0.12%.



وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.16% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2203.49 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإقفال التغير دبي 3378.14 0.23 % سالب السعودية 7587.39 0.28 % سالب الكويت 6712.21 0.62 % البحرين 1344.31 0.78% سالب عٌمان 5051.37 0.12 % سالب الأردن 2203.49 0.16 % سالب

سوق دبي تواصل خسائرها في ثاني جلسات الأسبوع

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الإثنين وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3378.14 نقطة بخسائر بلغت بواقع 7.62 نقطة أو ما نسبته 0.23%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 171.4 مليون سهم بقيمة 247.9 مليون درهم نفذت من خلال 3359 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.35% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع النقل على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.04% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.44%.



وسجل سعر سهم تكافل الامارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.59% وصولاً إلى سعر 1.94 درهم تلاه سهم أرابتك بنسبة 1.85% وصولاً إلى سعر 2.76 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم الخليج للملاحة القابضة حقوق اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 10.0% وصولاً إلى سعر 0.054 درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة بنسبة 2.88% وصولاً إلى سعر 1.01 درهم. واحتل سهم بنك الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 60.8 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 38.1 مليون سهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 66.4 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 21.6 مليون درهم.



مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.28%



تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7587.39 نقطة خاسرا بواقع 20.94 نقطة أو ما نسبته 0.28%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 228.6 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 100 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.45% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.14%، في المقابل سجل قطاع الإعلام أعلى نسبة تراجع بواقع 4.16% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.69%.



وسجل سعر سهم بترورابغ أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 22.02 ريال تلاه سهم اتحاد اتصالات بنسبة 6.05% وصولاً إلى سعر 16.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.42% وصولاً إلى سعر 20.20 ريال تلاه سهم المواساة بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 171.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 79.5 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بحجم 29.6 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 835.8 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 655.3 مليون ريال.



السوق الكويتية ترتفع بدعم قاده قطاع تكنولوجيا



ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 41.37 نقطة أو ما نسبته 0.62% ليقفل عند مستوى 6712.21 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 89.4 مليون سهم بقيمة 10.9 مليون دينار نفذت من خلال 3112 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بواقع 66.9 نقطة تلاه قطاع عقار بواقع 32.4 نقطة، في المقابل تراجع قطاع بنوك بواقع 10.9 نقطة تلاه قطاع السوق الموازي بواقع 7.5 نقطة.



وسجل سعر سهم ريم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 17.65% وصولاً إلى سعر 1.0 دينار تلاه سهم أسس بنسبة 15.3% وصولاً إلى سعر 101 فلس، في المقابل سجل سعر سهم معادن أعلى نسبة تراجع بواقع 15.59% وصولاً إلى سعر 59 فلس تلاه سهم يونيكاب بنسبة 12.77% وصولاً إلى سعر 41 فلس. واحتل سهم صكوك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27.4 مليون سهم تلاه سهم الاثمار بواقع 10.4 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.6 مليون دينار تلاه سهم صكوك بواقع 1.3 مليون دينار.



خسائر في السوق البحرينية وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام



تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الإثنين بضغط من قطاعاتها، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1344.31 نقطة خاسرا بواقع 10.56 نقطة أو ما نسبته 0.78%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.7 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة، وتراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 24.68 نقطة قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة.



وارتفع سعر سهم عقارات السيف بواقع 1.90% وصولاً إلى سعر 0.214 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.82% وصولاً إلى سعر 0.205 دولار تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 4.17% وصولاً إلى سعر 0.115 دينار. واحتل سهم المؤسسة العربية المصرفية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.9 مليون سهم تلاه سهم بنك البحرين الوطني بواقع 710 ألف سهم.



قطاع الخدمات يقود السوق العمانية للتراجع



تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وسط تباين في أداء القطاعات في ظل تباين مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5051.37 نقطة خاسرا بواقع 6.18 نقطة أو ما نسبته 0.12%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 24.2 مليون سهم بقيمة 4.2 مليون ريال نفذت من خلال 807 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 17 شركة واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.76%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.16% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.13%.



وسجل سعر العمانية التعليمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.87% وصولاً إلى سعر 0.167 ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بنسبة 6.99% إلى سعر 0.199 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 4.55% وصولاً إلى سعر 0.105 ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بنسبة 4.52% وصولاً إلى سعر 0.338 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل الأنوار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 584.3 ألف سهم.



تراجع السوق الأردنية على كافة المستويات



تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الإثنين بنسبة 0.16% وسط تراجع في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2203.49 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.4 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون دينار نفذت من خلال 2478 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 47 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.49% قطاع الخدمات بنسبة 0.20% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08%.



وسجل سعر سهم الكفاءة للاستثمارات المالية والاقتصادية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.42 دينار تلاه سهم الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بنسبة 4.93% وصولاً إلى سعر 0.85 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار تلاه سهم اسمنت الشمالية بنسبة 5.90% وصولاً إلى سعر 2.71 دينار.