"الاقتصاد" تبحث التعاون الاستثماري مع ماليزيا

الشارقة 24:

استقبل محمد نجيب تون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا، في مقر الحكومة الماليزية، اليوم الإثنين، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والوفد المرافق له، وذلك في العاصمة كوالالمبور.

تناول اللقاء بحث جوانب التعاون المشترك، وتعزيز مسيرة العلاقات بين البلدين الشقيقين، في ضوء حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة ماليزيا على الارتقاء برؤى الشراكة، وتمتين العلاقات الثنائية، ونقلها لآفاق أرحب لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، بعدما شهدت العقود الماضية تطور وازدهار مسيرة العلاقات على كافة الصعد.

أكد معالي رئيس وزراء ماليزيا أهمية تعزيز علاقات بلاده مع دولة الإمارات في ضوء تقارب مفاهيم ومسارات التنمية، وتشابه أيدلوجيا الانفتاح الاقتصادي، والمجريات الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وهو ما يعطي مؤشراً قوياً على أهمية فتح نافذة للمستثمرين ورجال الأعمال، والكيانات والمؤسسات الحكومية والخاصة في كلا البلدين تستعرض سبل تعزيز التعاون ومناقشة فرص التعاون وتبادل الخبرات، وتأسيس المشاريع المشتركة.

ورحب رئيس وزراء ماليزيا، بمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وبوفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الماليزي الذي تستضيفه ماليزيا بالمشاركة مع وزارة التجارة والصناعة الماليزية، مؤكداً أن الاستثمارات الإماراتية في ماليزيا تجد كامل الترحيب، والتسهيلات، متمنياً أن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من الازدهار، كما نقل له تحيات حكومة ماليزيا وتقديرها للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

نقل المنصوري لرئيس وزراء ماليزيا تحيات وتقدير قيادة دولة الإمارات، لملك وحكومة وشعب ماليزيا، بأن تشهد ماليزيا المزيد من التقدم والازدهار.

كما قدم معالي سلطان المنصوري، نبذة عن أبرز التطورات التي حققتها دولة الإمارات والأهداف المأمولة من تنظيم وانعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي الماليزي والمخرجات المرجوة منه.



كما استعرض معاليه في لقائه مع رئيس الوزراء الماليزي، استراتيجية دولة الإمارات للابتكار ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً الأهمية البالغة التي توليها قيادة دولة الإمارات لتعزيز رؤى وطروحات الابتكار في مسيرة الاقتصاد الوطني وكذلك الثقل الاستراتيجي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كونها تمثل القاعدة الأساسية لنمو وازدهار الاقتصاد الإماراتي.



وقد ناقش اللقاء تعزيز مسيرة التعاون ولا سيما في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة في مجالات تطبيق المعايير الدولية للأطعمة الحلال والتعاون في المجالات المتعددة للاقتصاد الإسلامي، فضلاً على بحث سبل الارتقاء بقنوات الشراكة في القطاع السياحي بين البلدين، كما تضمن اللقاء مناقشة طلب الحكومة الماليزية، تسيير رحلات طيران مباشرة من دولة الإمارات إلى منطقة لنكاوي السياحية.