مؤشرات الأحد... بورصات المنطقة بـ "الأحمر" باستثناء عمان والأردن

الشارقة 24:



سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد باستثناء سوقي عمان والأردن، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.78% وسط تباين أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3385.76 نقطة.



كما تراجعت سوق السعودية وسط تراجع في أداء قطاعاتها لمستوى 7608.33 نقطة بخسائر نسبتها 0.62%.



وتراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.04% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6685.23 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.



كما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بضغط من قطاع البنوك التجارية، حيث تراجعت بنسبة 0.21% لتقفل عند مستوى 1354.86 نقطة.



وفي المقابل ارتفعت السوق العمانية وسط دعم من قطاعاتها إلى مستوى 5057.55 نقطة بأرباح نسبتها 0.44%.



وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.47% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2207.11 نقطة بدعم من قطاعاتها الثلاث.



السوق الإقفال التغير دبي 3385.76 0.78 % سالب السعودية 7608.33 0.62 % سالب الكويت 6670.84 0.22 % سالب البحرين 1354.86 0.21% سالب عٌمان 5057.55 0.44 % الأردن 2207.11 0.47 %

تراجع شبه جماعي لقطاعات سوق دبي

تراجعت سوق دبي وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3385.76 نقطة بأرباح بلغت بواقع 26.50 نقطة أو ما نسبته 0.78%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 288.8 مليون سهم بقيمة 221.5 مليون درهم نفذت من خلال 3890 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 21 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات.



وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 0.25% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.85% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.25%.



وسجل سعر سهم الخليج للملاحة القابضة حقوق اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 100.00% وصولاً إلى سعر 0.060 درهم تلاه سهم بنك الاثمار بنسبة 12.81% وصولاً إلى سعر 0.960 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.59% وصولاً إلى سعر 1.04 درهم تلاه سهم مجموعة إعمار مولز بنسبة 2.58% وصولاً إلى سعر 2.27 درهم. واحتل سهم بنك الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 63.2 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 26 مليون سهم. واحتل سهم الخليج للملاحة القابضة حقوق اكتتاب المركز الأول بقيم التداولات بواقع 144.2 مليون درهم تلاه سهم بنك الاثمار بواقع 69.1 مليون درهم.



السوق السعودية تتراجع بضغط من أغلبية قطاعاتها



ارتفعت سوق الأسهم السعودية وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7608.33 نقطة خاسرا بواقع 47.74 نقطة أو ما نسبته 0.62%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 174.1 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 74 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 105 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاعلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.69% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.61%، في المقابل سجل قطاع تجزئة السلع الكمالية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.77% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.29%.



وسجل سعر سهم الاسمنت السعودي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.98% وصولاً إلى سعر 74.50 ريال تلاه سهم سلامة بنسبة 7.94% وصولاً إلى سعر 31.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 22.30 ريال تلاه سهم جرير بنسبة 4.24% وصولاً إلى سعر 160.0 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 33.8 مليون سهم تلاه سهم الانماء بحجم 21.1 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 545 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 455.7 مليون ريال.



السوق الكويتية تستهل الأسبوع بمؤشر أحمر



تراجعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 14.39 نقطة أو ما نسبته 0.22% ليقفل عند مستوى 6670.84 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 71.3 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 2975 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع صناعية بواقع 11.8 نقطة تلاه قطاع بنوك بواقع 6.7 نقطة، في المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بواقع 12 نقطة تلاه قطاع اتصالات بواقع 9.9 نقطة.



وسجل سعر سهم صيرفية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 86.4 فلس تلاه سهم تحصيلات بنسبة 15.6% وصولاً إلى سعر 28.9 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 14.47% وصولاً إلى سعر 19.5 فلس تلاه سهم امتيازات بنسبة 9.86% وصولاً إلى سعر 64 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.5 مليون سهم تلاه سهم مزايا بواقع 6.2 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.2 مليون دينار.



قطاع البنوك التجارية يقود السوق البحرينية للتراجع



تراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاع البنوك التجارية، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1354.86 نقطة رابحا بواقع 2.82 نقطة أو ما نسبته 0.21%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 392.8 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 7.98 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 18.11 نقطة واستقرت باقي القطاعات دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى.



سجل سعر سهم زين البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.33% وصولاً إلى سعر 0.082 دينار تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 7.32% وصولاً إلى سعر 0.220 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم البنك الأهلي المتحد أعلى نسبة تراجع بواقع 2.10% وصولاً إلى سعر 0.700 دولار تلاه سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 0.64% وصولاً إلى سعر 0.770 دينار. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 357.7 ألف سهم.



السوق العمانية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها



ارتفعت السوق العمانية وسط ارتفاع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5057.55 نقطة رابحا بواقع 22.32 نقطة أو ما نسبته 0.44%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 24.4 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون ريال نفذت من خلال 1115 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.89% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.60% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.31%.



وسجل سعر الوطنية لمنتجات الألمن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.14% وصولاً إلى سعر 0.186 ريال تلاه سهم صناعة مواد البناء بنسبة 7.14% إلى سعر 0.030 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات أعلى نسبة تراجع بواقع 3.85% وصولاً إلى سعر 0.225 ريال تلاه سهم مسقط للتمويل بنسبة 1.72% وصولاً إلى سعر 0.114 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.7 مليون سهم. واحتل بنك مسقط المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1 مليون ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 461.7 ألف سهم.



السوق الأردنية ترتفع على كافة المستويات



ارتفع مؤشر السوق الاردنية بنسبة 0.47% وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2207.11 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 35.1 مليون سهم بقيمة 19.2 مليون دينار نفذت من خلال 3031 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 44 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.28% قطاع الصناعة بنسبة 0.57% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.11%.



وسجل سعر سهم الدولية للفنادق والأسواق التجارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.40% وصولاً إلى سعر 0.87 دينار تلاه سهم مسافات للنقل المتخصص بنسبة 5.76% وصولاً إلى سعر 0.55 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الصناعات الكيماوية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.66% وصولاً إلى سعر 1.43 دينار تلاه سهم الثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة 4.22% وصولاً إلى سعر 0.68 دينار.