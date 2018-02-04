الإمارات تبحث سبل تعزيز التعاون مع السويد

الشارقة 24 – وام:

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع مايكل دينبرغ وزير المشاريع والابتكار في مملكة السويد، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والسويد في القطاعات والمجالات الهامة للبلدين وخاصة مجال الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والطاقة المتجددة فضلاً عن استعراض عدد من الفرص الواعدة لتعزيز مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

عقد اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، بحضور سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وسعادة عبد الله الفن الشامسي وكيل مساعد في وزارة الاقتصاد، وهنريك لاندر هولم سفير مملكة السويد لدى الدولة وأعضاء الوفد السويدي.

وأكد الوزير المنصوري خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مملكة السويد الصديقة وخاصة في القطاعات الحيوية الهامة تحديا القطاعات التي تخدم مسيرة التنمية في الإمارات وتعزز جهودها في التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار بسواعد وكوادر مواطنة مؤهلة متسلحة بالعلم والمعرفة.

ونوه معاليه بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة السويد خاصة في ظل توقيع البلدين عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تحفيز فرص نمو الاستثمارات المتبادلة وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.. لافتاً إلى أهمية المذكرة الموقعة والخاصة بتعزيز التعاون بمجال الابتكار.

وقال المنصوري نمتلك علاقات صداقة وطيدة مع مملكة السويد التي تعد رائدة في مجال الابتكار والتنوع الاقتصادي كما أنها موطن جائزة نوبل التي تحتفي بقدرة الأفكار على المساهمة في تطوير عالمنا نحو الأفضل.