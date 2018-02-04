"الأوراق المالية" تحذر من أنشطة الاستثمار في الأصول الرقمية

الشارقة 24 – وام:

وجهت هيئة الأوراق المالية والسلع إلى المستثمرين تعميماً بضرورة التزام أقصى درجات الحذر من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية "المشفرة" مثل العملات والأدوات الرمزية التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة سواء تمت الإشارة إلى هذه الأنشطة بالإصدارات الأولية للعملات أو الإصدارات الأولية للأدوات الرمزية.

ونوهت الهيئة في تعميمها بأن هذه الأصول يجري بيعها للمستثمرين من خلال الاشتراك في عمليات الطرح أو بطرق أخرى مقابل الحصول على عملات رقمية وأن شروط وميزات هذه المنتجات "الأدوات" تتفاوت بشكل كبير في كل حالة، كما تختلف كذلك طبيعة الحقوق أو الفوائد "إن وجدت" التي يحصل عليها المستثمر فيها.. مشيرة إلى أن هذه المنتجات "الأدوات" تنطوي على مستوى عالي جداً من المضاربة وتتسم بتقلبات كبيرة في أسعارها.