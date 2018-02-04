"اقتصادية الشارقة" تؤكد نجاح خدمة تصريح اللوحات التجارية إلكترونياً

الشارقة 24:

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة نجاح الخدمة الإلكترونية لتصريح اللوحات التجارية للمنشآت الاقتصادية والتي تم إطلاقها شهر نوفمبر من العام 2016، وذلك بهدف تبسيط خدماتها، وتعد هذه الخدمة نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات الأمر الذي ينعكس على تنافسية الإمارة في بيئة الأعمال.

حيث جاءت هذه الخدمة لتسهيل واختصار إجراء إصدار اللوحات الإعلانية على المستثمر، لتعمل على تمكين المستثمر من إنجاز معاملاته الخاصة باللوحات الإعلانية من خلال الخطاطين المعتمدين بالدائرة، والتي بدورها توفر وقت المستثمرين حيث تمكنهم من متابعة أعمالهم في أي مكان وزمان دون الحاجة لمراجعة الدائرة.

كما أن إطلاق هذه الخدمة جاء معززاً لخدمة أخرى تعنى بحماية اللغة العربية وهي خدمة "معاً لنحمي لغة الضاد" حيث أن هذه الخدمة توفر المتابعة المباشرة لعملية إصدار اللوحة الإعلانية والتأكد من خلوها من الأخطاء الإملائية قبل عملية تركيبها وبعدها.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة تعمل في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز الإبداع والابتكار باستخدام أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات، وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية واستحداث وطرح كل ما هو جديد من خدمات إلكترونية متطورة تستهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين، مؤكداً أن هذه الخدمة تأتي توافقاً مع رؤية الحكومة لإيجاد بيئة رقمية متكاملة ولدعم مسيرة التحول الذكي، للوصول الى تطبيق مفهوم الحكومة الذكية.

من جانبه، أشار فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة: "أنه بفضل هذه التقنية أصبح باستطاعة المنشآت التي تمارس نشاط الخط أو تركيب اللوحات الإعلانية أو الدعاية والإعلان التعاقد مع الدائرة لتقديم الطلبات وإنجاز المعاملات، حيث يتم منح المنشأة صلاحية الدخول في نظام الدائرة لتقديم الطلبات وإنجاز المعاملات في أي مكان وزمان دون الحاجة لمراجعة الدائرة".

وأشار الخميري: "أن نسبة التصاريح المنجزة لخدمة تصريح اللوحات التجارية إلكترونياً بلغت 36% من إجمالي التصاريح المنجزة على مستوى الإمارة".

وأشار أيضاً إلى أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لما قد بدأته الدائرة من دورات تدريبية للعاملين في المنشآت التي تمارس نشاط الخط في الشارقة بمختلف أنواعها على أسس وقواعد وجماليات الخط بما فيها الإلمام بقواعد اللغة العربية الأساسية في الكتابة، وقد كرمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الملتحقين بدورة قواعد الخط على دفعات، كما وأشاد أن هذه الخدمة تتيح وتبسط من عملية المتابعة الدورية لصيانة اللوحات الإعلانية من قبل الخطاطين للحد من الأخطاء الإملائية واللغوية في اللوحات الإعلانية تفادياً للمخالفات، ولتقديم خدمات أفضل للمستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أن عدد الخطاطين المعتمدين من قبل الدائرة قد بلغ 24 خطاط حتى الآن.

ودعا الخميري جميع المواطنين والمقيمين للمساهمة بالإبلاغ عن الأخطاء اللغوية في اللوحات التجارية في الإمارة على الرقم: 80080000 أو من خلال خدمة التراسل الفوري (WhatsApp) على الرقم التالي0501067971.