"الشارقة لحماية الطفولة" تنظم مهرجان سنابل المحبة

الشارقة 24 – وام:

نظمت شبكة الشارقة لحماية الطفولة بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مهرجان سنابل المحبة إضافة إلى مجموعة من الورش المتنوعة والترفيهية وذلك انسجاماً مع أهداف "عام زايد" وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز العمل المجتمعي والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص وترسيخاً لثقافة العمل الخيري في المجتمع الإماراتي.

وهدفت الشبكة من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى المساهمة في شراء ثلاثة روبوتات لتعليم الطلبة من ذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات التعليمية ودعم برنامج الطلبة وتغطية أنشطة المدارس على مدار العام إضافة إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب ذوي الإعاقة من خلال تنظيم الفعاليات الهادفة وإبراز دور فريق حماية التطوع الذي أطلقته الشبكة للإسهام في اكتشاف إمكانية المتطوعين وإطلاق طاقاتهم واستثمار أوقاتهم بصورة مفيدة من خلال المشاركة في الأنشطة التي تحدث فروقات إيجابية بالمجتمع.

وتضمنت الفعاليات في مهرجان سنابل المحبة التي شهدها الأطفال والطلاب من ذوي الإعاقة وعدد من أولياء الأمور محاضرات وورش عمل توعوية وجلسات حوارية تثقيفية إضافة إلى ورش عمل فنية ويدوية تستهدف ذوي الإعاقة إلى جانب فقرات ترفيهية وتراثية كما تخللت الفعاليات مسابقات وتمارين رياضية في بيئة توعوية وترفيهية.

وقالت شيخة بالهول رئيس مجلس أمناء شبكة الشارقة لحماية الطفولة، "استهدفت الشبكة من خلال تنظيمها مهرجان سنابل المحبة، نشر ثقافة حقوق ذوي الإعاقة وإحداث تغيير في النظرة النمطية تجاههم من خلال تشجيع المساهمة في أنشطة المسؤولية المجتمعية لتحقيق تنمية شاملة للمجتمع المحلي وتعزيز التعاون والتنسيق والتفاعل مع المؤسسات المحلية العاملة في مجال الطفولة.

وأضافت، أن الشبكة تسعى من خلال هذه الفعاليات التي تم تنظيمها مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى تفعيل الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الشبكة والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الاجتماعي تجاه ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم الاجتماعية والشخصية والمهنية وحثهم على التفكير الإيجابي من خلال تبني مبادرات مجتمعية وتعليمية ضمن منظومة متكاملة بفكر حديث ومنهجية جديدة مستمدة من الرعاية التي يحظى بها ذوي الإعاقة من القيادة الرشيدة في الدولة الرامية إلى حشد الجهود وتكاتف جميع المؤسسات لتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بهذه الفئة الاجتماعية المهمة.

من جانبها أوضحت عائشة عبد الله مدير شبكة الشارقة لحماية الطفولة أن الشبكة تحرص على توفير كافة وسائل الدعم والمساندة للأطفال وذلك بما يتناسب مع استراتيجياتها وخططها الموضوعة لتحقيق الرعاية الشاملة لجميع الأطفال عبر إطلاق البرامج والمبادرات الهادفة.. موضحة أن هذه الفعاليات التي تم تنظيمها بالتعاون مع الخدمات الإنسانية بالشارقة تأتي ضمن خطط الشبكة لتعزيز دور ذوي الإعاقة في المجتمع وتوفير لهم الفرصة المتساوية لإظهار مواهبهم وتحقيق طموحاتهم حيث تسعى الشبكة دائماً إلى الارتقاء بالجوانب التربوية والاجتماعية والنفسية والجسدية لذوي الإعاقة.