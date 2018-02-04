وزارة المالية شريك استراتيجي في فعالية "فينوفايت" ضمن شهر الابتكار

الشارقة 24 – وام:

تستضيف دولة الإمارات فعالية "فينوفايت" الشرق الأوسط الرائدة في مجال ابتكارات التكنولوجيا المالية يومي 26 و27 فبراير الجاري، وذلك ضمن شهر الإمارات للابتكار.

وتشارك وزارة المالية كشريك استراتيجي في الفعالية التي تنظمها شركة فينوفايت الشرق الأوسط كإحدى أبرز فعالياتها خلال شهر الابتكار، بهدف دعم استراتيجية الابتكار وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية والتعريف بأحدث مستجدات القطاع.

وتجمع فعالية "فينوفايت" الشرق الأوسط تحت مظلتها أكثر من 400 من رواد قطاع التكنولوجيا المالية والشركات ورواد الإعلام ومزودي الخدمات المالية والممولين على الصعيدين الإقليمي والعالمي لمناقشة واستعراض الفرص التي يوفرها الاستثمار في مجالات الابتكار والتقنيات المالية حيث يشارك في الفعالية رواد قطاع التكنولوجيا المالية من أستراليا والصين والهند وماليزيا والمملكة المتحدة إلى جانب دولة الإمارات.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على التزام الوزارة بسعيها في المساهمة بتحقيق الرؤية الحكومية الرامية إلى خفض الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار وذلك عبر الارتقاء بقطاع التكنولوجيا المالية الحكومية وتطوير التقنيات التي تدعم النمو في هذا القطاع وفي مقدمتها تعظيم الاستفادة من تقنية البلوك تشين التي قدمت إضافة كبرى للقطاع المالي.