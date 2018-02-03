"اقتصادية الشارقة" تطلق موقعاً لتعزيز التجارة الإلكترونية

الشارقة 24:



أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على استمرارها بالعمل على تنمية وتخطيط اقتصاد الإمارة بتوفير خدمات متطورة وتسهيلات متميزة للمستثمرين وذلك وصولاً لرؤيتها الاستراتيجية الداعية للريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وذلك من خلال حرص الدائرة على تبسيط الاجراءات وتنظيم ممارسة ومزاولة الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.



وفي هذا الاطار أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أنه انطلاقاً من حرص الدائرة على مصلحة أفراد المجتمع فقد حملت الدائرة على عاتقها تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية بما يضمن لجميع الأطراف حقوقها وخاصة أنها المناط بها اصدار ومراقبة التراخيص في الإمارة وفي هذا الصدد ونظراً للاقبال الكبير على التجارة الإلكترونية حيث شهد الربع الأخير من عام 2017 نمواً في أنشطة التجارة الإلكترونية في الإمارة بنسبة 48%، بادرت الدائرة باطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة برخصة "اعتماد" www.eitimad.ae وهي بوابة مخصصة لتسويق سلع أصحاب الرخص المنزلية "اعتماد" سواء كانت منتجات أو خدمات أو معلومات عبر شبكة الانترنت لتصل لأكبر شريحة من الزبائن المهتمين بالمنتج.



وأشار بن هده إلى أن التجارة الإلكترونية متاحة لجميع المستثمرين المرخصين من قبل الدائرة بشرط إضافة النشاط لرخصهم التجارية بعد استيفائهم لجميع اشتراطات النشاط واستكمال الاجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.