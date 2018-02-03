العربية للطيران تبدأ تسيير رحلاتها إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو

الشارقة 24:



أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر ناقلة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن بدء تسيير رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو، وهو ثاني مطار في العاصمة الروسية تسير الناقلة رحلاتها المنتظمة إليه.



وكانت الرحلة الافتتاحية قد حطت في مطار "شيريميتوفو" الدولي الخميس، في تمام الساعة 13:35 بالتوقيت المحلي، وعلى متنها وفد من "العربية للطيران" يترأسه عادل العلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وكان في استقبال الوفد عدد من كبار المسؤولين في مطار "شيريميتيفو" الدولي الذين حضروا للاحتفاء بالرحلة الافتتاحية للناقلة.



وستستهل "العربية للطيران" خدماتها إلى مطار شيريميتيفو" الدولي بأربع رحلات أسبوعية، أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والأحد، على أن تصبح هذه الرحلات يومية ابتداء من 1 مارس 2018. حيث ستقلع رحلات الذهاب التي تحمل الرقم G9 951 في هذه الأيام من مطار الشارقة الدولي في تمام الساعة 09:10 صباحاً لتحط في مطار شيريميتيفو الدولي في تمام الساعة 13:35 من بعد الظهر بالتوقيت المحلي. بينما تقلع رحلة العودة التي تحمل الرقم G9 952 من مطار شيريميتيفو الدولي في تمام الساعة 14:35 لتحط في الشارقة في تمام الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي.



وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "أود باسمي وباسم "العربية للطيران" أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السلطات الروسية وإدارة مطار "شيريميتيفو" الدولي على الاستقبال والحفاوة البالغين اللذين لقيناهما منذ قدومنا، تعد موسكو مدينة عريقة غنية بإرثها الثقافي والحضاري، ويمثل مطار "شيريميتيفو" الدولي بوابة إضافية تتيح للسياح والزوار خياراً مناسباً لاستكشاف هذه المدينة المدهشة، نحن ملتزمون بتوفير أفضل تجارب السفر لعملائنا من خلال خيارات السفر المرنة، والأسعار المناسبة، والخدمات المتميزة الحائزة على الجوائز التي توفرها "العربية للطيران"، ونحن على ثقة من أن هذه الوجهة الجديدة ستسهم بالتكامل مع الرحلات التي نسيرها إلى مطار "دوموديدوفو" في جعل موسكو وجهة فريدة لا تنسى لجميع زوارها".