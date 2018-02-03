"الرباعية الاقتصادية" تبحث آليات دعم "المركزي" اليمني

الشارقة 24 – واس:



بحثت اللجنة الرباعية الاقتصادية بشأن اليمن، والمكونة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والجانب اليمني، آليات دعم البنك المركزي اليمني.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، برئاسة محمد بن سعيد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن على مستوى السفراء والخبراء، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالرياض.



وشارك في الاجتماع، ممثلو البنك المركزي اليمني، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، والمصرف المركزي الإماراتي، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ووكالة التنمية الدولية الأميركية.



وقال الرئيس التنفيذي لمركز إسناد لعمليات الخطة الإنسانية الشاملة، السفير آل جابر، إن المملكة تقود عمليات دعم البنك المركزي اليمني من خلال عناصر عدة، أهمها دعمها البنك بملياري دولار إضافة لمليار دولار كان مودعاً من قبل.