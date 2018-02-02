سلطان الجابر يلتقي رئيس الوزراء الياباني

الشارقة 24 – وام:



اجتمع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، مع شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، والعديد من المسؤولين الحكوميين وقادة أكبر الشركات والمؤسسات اليابانية، ونقل خلال اللقاء لرئيس الوزراء الياباني تحيات القيادة في دولة الإمارات إلى حكومة وشعب اليابان، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.



جاء ذلك خلال زيارة إلى طوكيو ضمن جهود ومبادرات أدنوك لتوسيع شراكاتها الاستراتيجية وتوفير فرص جديدة للاستثمارات المشتركة في كافة مراحل ومجالات قطاع النفط والغاز مع التركيز على التكرير والمشتقات والبتروكيماويات.



وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع الطاقة، واستعرض شينزو آبي خلال اللقاء برنامج مبادرات أدنوك الاستراتيجية الجديد والتي تركز على توسيع الشراكات وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بما يسهم في تنفيذ أهداف استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.