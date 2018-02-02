البنا يفتتح أجنحة أبوظبي ودبي والشارقة السياحية بمعرض "ساتي" في الهند

الشارقة 24 – وام:



افتتح سعادة الدكتور أحمد البنا سفير الدولة لدى الهند، أجنحة "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة"، و"دبي للسياحة" و"هيئة سياحة الشارقة" المشاركة في معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر "ساتي 2018" وتجول داخلها وأشاد بالعروض المقدمة في المعرض.



ورافق السفير خلال افتتاحه جناح "هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة"، بيجان دينشاو، مدير الفرع الخاص للهند في الهيئة.



وقال سعادة الدكتور أحمد البنا إن الحيوية التي تقدمها السياحة في الهند رائعة، وبدأنا مشاركتنا في الحدث ونتطلع قدماً إلى فرص كبيرة في المستقبل.



ثم توجه سعادة السفير إلى جناح "دبي للسياحة" والتقى خالد العور المدير المساعد للترويج الخارجي في "دبي للسياحة" وتبادل أطراف الحديث معه حول المشاركة في المعرض الذي يعد الأكبر في الهند.



ثم تجول في جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، والتقى سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.



وقال سعادة الدكتور أحمد البنا بهذه المناسبة إن المعرض يعمل كمحفز ممتاز لوجهاتنا بترويجها أمام وكلاء السفر والمشغلين الجدد في الهند.. والاجتماعات في هذا المعرض دائما توفر فرص عمل جيدة بالنسبة لنا.