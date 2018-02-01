مؤشرات الخميس... الأخضر يغطي بورصات المنطقة باستثناء الكويتية

الشارقة 24:



سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس، حيث سجلت سوق دبي ارتفاعاً بنسبة 0.53% وسط تباين أداء القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3412.26 نقطة.



كما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7656.07 نقطة بأرباح نسبتها 0.08%.



وفي المقابل تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.04% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6685.23 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.



بينما سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً بدعم من قطاعاتها، حيث ارتفعت بنسبة 0.52% لتقفل عند مستوى 1357.68 نقطة.



بينما تراجعت السوق العمانية وسط أداء سلبي للقطاع المالي إلى مستوى 4999.96 نقطة بخسائر نسبتها 0.15%.



وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.16% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2196.86 نقطة بدعم من قطاعاتها الثلاث.



السوق الإقفال التغير دبي 3412.26 0.53 % السعودية 7656.07 0.08 % الكويت 6685.23 0.04 % سالب البحرين 1357.68 0.52 % عٌمان 5035.23 0.71 % الأردن 2196.86 0.16 %

سوق دبي ترتد مرتفعة



ارتفعت سوق دبي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3412.26 نقطة بأرباح بلغت بواقع 17.90 نقطة أو ما نسبته 0.53%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 158.7 مليون سهم بقيمة 287.8 مليون درهم نفذت من خلال 3347 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاستثمار على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.56% تلاه قطاع النقل بنسبة 1.51% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع الخدمات بواقع 0.44% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.17%.



وسجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.13% وصولاً إلى سعر 0.851 درهم تلاه سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.92% وصولاً إلى سعر 1.09 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم تكافل الامارات أعلى نسبة تراجع بواقع 6.15% وصولاً إلى سعر 1.83 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.33% وصولاً إلى سعر 1.16 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 76.3 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 30.7 مليون سهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 33.5 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 17 مليون درهم.



ارتفاع طفيف في السوق السعودية



ارتفعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7656.07 نقطة رابحاً بواقع 5.95 نقطة أو ما نسبته 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 184.1 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 98 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 78 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الاعلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.51% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.57%، في المقابل سجل النقل أعلى نسبة تراجع بواقع 1.05% تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%.



وسجل سعر سهم الاسمنت السعودي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.92% وصولاً إلى سعر 51.00 ريال تلاه سهم اسمنت الشرقية بنسبة 4.34% وصولاً إلى سعر 28.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم تكوين أعلى نسبة تراجع بواقع 5.63% وصولاً إلى سعر 9.56 ريال تلاه سهم مجموعة السعودية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 21.30 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم بواقع 41.1 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بحجم 21.1 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 852.3 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 798.1 مليون ريال.



تراجع هامشي للسوق الكويتية



تراجعت السوق الكويتية وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 2.58 نقطة أو ما نسبته 0.04% ليقفل عند مستوى 6685.23 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 76.4 مليون سهم بقيمة 10.2 مليون دينار نفذت من خلال 3453 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع خدمات استهلاكية بواقع 12.8 نقطة تلاه قطاع تكنولوجيا بواقع 7.9 نقطة، في المقابل تراجع قطاع النفط والغاز بواقع 15.8 نقطة تلاه قطاع مواد أساسية بواقع 8.3 نقطة.



وسجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 20% وصولاً إلى سعر 22.8 فلس تلاه سهم جياد بنسبة 10.97% وصولاً إلى سعر 85 فلس، في المقابل سجل سعر سهم تحصيلات أعلى نسبة تراجع بواقع 13.49% وصولاً إلى سعر 25 فلس تلاه سهم بترولية بنسبة 6.98% وصولاً إلى سعر 400 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.1 مليون سهم تلاه سهم أجوان بواقع 6.3 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 1.3 مليون دينار.



ارتفاع ملموس في السوق البحرينية



ارتفعت السوق البحرينية بدعم من كافة قطاعاتها، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1357.68 نقطة رابحاً بواقع 7.01 نقطة أو ما نسبته 0.52%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 26.4 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة وارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى قطاع البنوك التجارية بواقع 16.57 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 7.98 نقطة.



سجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.13% وصولاً إلى سعر 0.205 دولار تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 1.94% وصولاً إلى سعر 0.210 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.120 دولار تلاه سهم شركة نس بواقع 0.82% وصولاً إلى سعر 0.121 دينار. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.3 مليون سهم تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بواقع 1.8 مليون سهم.



السوق العمانية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها



ارتفعت السوق العمانية وسط ارتفاع في أداء القطاعات في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5035.23 نقطة رابحاً بواقع 35.26 نقطة أو ما نسبته 0.71%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 28.7 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نفذت من خلال 1401 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 4 شركات واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.63% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.43% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.29%.



وسجل سعر صناعة مواد البناء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.028 ريال تلاه سهم الوطنية لمنتجات الألمن بنسبة 7.50% إلى سعر 0.172 ريال، في المقابل سجل سعر سهم المطاحن العمانية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.67% وصولاً إلى سعر 0.840 ريال تلاه سهم أريدو بنسبة 1.96% وصولاً إلى سعر 0.500 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 3.6 مليون سهم. واحتل النهضة للخدمات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليون ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 875.6 ألف سهم.



السوق الأردنية ترتفع بدعم من قطاعاتها الثلاث



ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.16% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2196.86 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 8.4 مليون دينار نفذت من خلال 2451 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 49 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.29% قطاع الصناعة بنسبة 0.21% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.10%.



وسجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم المعاصرون للمشاريع الاسكانية بنسبة 7.31% وصولاً إلى سعر 0.88 دينار، في المقابل سجل سعر سهم التسهيلات التجارية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.61% وصولاً إلى سعر 1.24 دينار تلاه سهم الإنتاج بنسبة 3.88% وصولاً إلى سعر 0.99 دينار.