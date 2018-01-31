سفير الدولة يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الأردن

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة مطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الأربعاء، بمقر مجلس الأمة بعمّان، المهندس سمير عبد الهادي رئيس لجنة الإخوة بمجلس الأعيان الأردني، وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها لجنة الأخوة الأردنية–الإماراتية بمجلس الأعيان الأردني مع سعادته.



وتم خلال اللقاء، مناقشة إجراءات الاستثمارات الإماراتية بالأردن، والسبل الكفيلة لتطويرها وجذب المزيد من المستثمرين لإقامة مشاريع ريادية وحيوية.



وأعربت لجنة الإخوة الأردنية الإماراتية بمجلس الأعيان الأردني، خلال لقائها مع سفير الدولة مطر الشامسي عن اعتزازها بما وصلت إليه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية من تميز وتقدم، مؤكدين أن الهدف من هذه الاجتماعات هو إزالة أي صعوبات والبناء على الإنجازات التي تمت وتطويرها.