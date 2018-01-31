سفير الدولة يبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع مصر

الشارقة 24 – وام:



التقى سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية.



واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وسبل التغلب على الصعوبات والمعوقات التي تواجه بعض رجال الأعمال الإماراتيين في مصر، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن عدداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين.



وأشاد سفير الدولة بتطور وخصوصية العلاقات بين الإمارات ومصر بفضل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، مثمناً الدور المهم الذي تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بشكل عام ومعالي الوزيرة بشكل خاص في تسهيل أعمال ومهام رجال الأعمال الإماراتيين، معرباً عن تطلعه للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه بعضهم وثقته في أن مصر سوق واعدة جاذبة للاستثمارات.



بدورها، أشادت الدكتورة سحر نصر بثقة رجال الأعمال الإماراتيين في مصر في ظل الخصوصية التي تتميز بها العلاقات بين البلدين وتطورها على الأوجه والصعد كافة.



وأكدت حرصها على إزالة كافة المعوقات التي تواجه رجال الأعمال الإماراتيين، معربة عن امتنان مصر لمواقف الإمارات المؤيدة والمساندة لتطلعات شعبها في مواجهة شتى التحديات خاصة الاقتصادية من خلال استمرار مساهماتها البارزة في القطاعات والمشروعات الحيوية كافة.