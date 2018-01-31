مؤشرات الأربعاء... الأحمر يغطي بورصات المنطقة باستثناء السعودية والكويتية

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات جلسة الأربعاء، حيث سجلت سوق دبي تراجعاً بنسبة 1.32% بضغط من كافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3394.36 نقطة.

فيما ارتفعت سوق السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها لمستوى 7650.12 نقطة بأرباح نسبتها 0.25%.

وارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.36% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6687.81 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات.

بينما سجلت السوق البحرينية تراجعاً بضغط من قطاع الصناعة وقطاع الخدمات، حيث تراجعت بنسبة 0.12% لتقفل عند مستوى 1350.67 نقطة.

كما تراجعت السوق العمانية وسط أداء سلبي للقطاع المالي إلى مستوى 4999.96 نقطة بخسائر نسبتها 0.15%.

وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.05% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2193.30 نقطة بضغط من القطاع المالي.



السوق الإقفال التغير دبي 3394.36 %1.32 سالب السعودية 7650.12 %0.25 الكويت 6687.81 %0.36 البحرين 1350.67 %0.12سالب عٌمان 4999.96 %0.15 سالب الأردن 2193.30 %0.05 سالب





خسائر في سوق دبي على كافة المستويات

تراجعت سوق دبي وسط تراجع في أداء الأسهم والقطاعات ووسط تراجع قيم وأحجام التداولات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3394.36 نقطة بخسائر بلغت بواقع 45.55 نقطة أو ما نسبته 1.32%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 200.5 مليون سهم بقيمة 371.5 مليون درهم نفذت من خلال 4090 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة واستقرار لأسعار أسهم 7 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وتراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع النقل بواقع 1.67% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.56 %.

وسجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.90% وصولاً إلى سعر 1.12 درهم تلاه سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 0.67% وصولاً إلى سعر 1.50 درهم، واحتل سهم وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.95% وصولاً إلى سعر 0.787 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.32% وصولاً إلى سعر 1.77 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 87.9 مليون سهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 52.2 مليون سهم. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بقيم التداولات بواقع 61.6 مليون درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 17.2 مليون درهم.

محطة أخرى خضراء للسوق السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية وسط تباين في أداء قطاعاتها وأسهمها القيادية وسط تعاملات جيدة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7650.12 نقطة رابحاً بواقع 18.95 نقطة أو ما نسبته 0.25%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 230.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وارتفعت أسعار أسهم 73 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 103 شركة واستقرار لأسعار أسهم بقيمة الشركات. وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الرعاية الصحية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.97% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.82%، في المقابل سجل التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.86% تلاه قطاع الاعلام بنسبة 1.71%.

وسجل سعر سهم اسمنت تبوك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.96% وصولاً إلى سعر 14.46 ريال تلاه سهم المستشفى السعودي الألماني بنسبة 7.32% وصولاً إلى سعر 60.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.11% وصولاً إلى سعر 83.70 ريال تلاه سهم عسير بنسبة 2.82% وصولاً إلى سعر 12.74 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم بواقع 41.2 مليون سهم تلاه سهم الانماء بحجم 35.4 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 841.1 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 736.2 مليون ريال.

السوق الكويتية تعاود ارتفاعها

ارتفعت السوق الكويتية وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 23.78 نقطة أو ما نسبته 0.36% ليقفل عند مستوى 6687.81 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 107.5 مليون سهم بقيمة 15.4 مليون دينار نفذت من خلال 4274 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع عقار بواقع 27.3 نقطة تلاه قطاع النفط والغاز بواقع 9.9 نقطة، في المقابل تراجع قطاع السوق الموازي بواقع 21 نقطة تلاه قطاع بنوك بواقع 17.1 نقطة.

وسجل سعر سهم ريم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 17.23% وصولاً إلى سعر 837 فلس تلاه سهم مراكز بنسبة 10.93% وصولاً إلى سعر 33.5 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 19.49% وصولاً إلى سعر 19 فلس تلاه سهم الاثمار بنسبة 10.32% وصولاً إلى سعر 56.5 فلس. واحتل سهم الاثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 18.8 مليون سهم تلاه سهم إنوفيست بواقع 8.9 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.3 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 2.6 مليون دينار.

تراجع السوق البحرينية



تراجعت السوق البحرينية بضغط من قطاعي الصناعة والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1350.67 نقطة خاسرا بواقع 1.60 نقطة أو ما نسبته 0.12%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.8 مليون سهم بقيمة 397.9 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 14.58 نقطة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.81 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق دون تغير عن اغلاق الجلسة السابقة.

سجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.69% وصولاً إلى سعر 0.120 دينار تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 0.98% وصولاً إلى سعر 0.206 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.3% وصولاً إلى سعر 0.195 دولار تلاه سهم زين البحرين بواقع 1.32% وصولاً إلى سعر 0.075 دينار. واحتل سهم شركة الاثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.5 مليون سهم تلاه سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 423.9 ألف سهم.

محطة حمراء للسوق العمانية

تراجعت السوق العمانية وسط تباين في أداء القطاعات في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 4999.96 نقطة خاسرا بواقع 7.68 نقطة أو ما نسبته 0.15%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 33.8 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون ريال نفذت من خلال 1129 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 5 شركات واستقرار لأسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.11%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.85% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.32%.

وسجل سعر النهضة للخدمات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.75% وصولاً إلى سعر 0.348 ريال تلاه سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بنسبة 6.49% إلى سعر 0.082 ريال، في المقابل سجل سعر سهم بنك اتش اس بي سي عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09% وصولاً إلى سعر 0.110 ريال تلاه سهم سيمبكور بصلالة بنسبة 6.67% وصولاً إلى سعر 0.224 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.7 مليون سهم تلاه سهم بنك ظفار بواقع 5.3 مليون سهم. واحتل بنك ظفار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليون ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 955.4 ألف سهم.

السوق الأردنية تتراجع بفعل ضغط من القطاع المالي

تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.05% وسط تباين في أداء قطاعاتها ليقفل عند مستوى 2193.3 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 2..9 مليون سهم بقيمة 3.4 مليون دينار نفذت من خلال 2118 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 38 شركة واستقرار أسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.23%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.28% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.18%.

وسجل سعر سهم للصناعات والاستثمارات العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.81% وصولاً إلى سعر 2.83 دينار تلاه سهم مناجم الفسفات الأردنية بنسبة 4.66% وصولاً إلى سعر 2.69 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العالمية للوساطة والأسواق المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.12 دينار تلاه سهم البطاقات العالمية بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.19 دينار.