سلطان بن سليم يناقش مستقبل التجارة في منتدى دافوس

الشارقة 24 – وام:



بحث سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، مع عدد من القادة العالميين، على هامش أعمال منتدى الاقتصاد العالمي السنوي في دافوس في سويسرا، موضوع الشراكات العالمية التي سترسم معالم مستقبل التجارة العالمية.



وناقش ابن سليم خلال اللقاءات التي جمعته بكل من بيترو بوروشينكو الرئيس الأوكراني وجواو مانويل غونكالفس لورينسو رئيس جمهورية أنغولا ومرسيدس أراوز رئيسة مجلس وزراء البيرو، عدة قضايا ذات اهتمام مشترك واستعرض كافة المسائل التي تهم التجارة والفرص المرتبطة بالبنى التحتية.



وأوضح الخطوط العريضة لاستراتيجية "موانئ دبي العالمية" بصفتها محفزاً رائداً للتجارة العالمية، والتي تتمثل بتطوير قطاعات تكميلية في سلسلة التوريد العالمية مثل المناطق الصناعية والقطاع البحري ومراكز الخدمات اللوجستية بهدف تحقيق القيمة لأصحاب المصلحة.



وقال "نعتبر العمل على تعزيز شراكاتنا القائمة حول العالم والمشاركة في مناقشات هادفة من خلال منصات عالمية على غرار منتدى الاقتصاد العالمي أمراً ضرورياً لاستشراف التغيير والتوجهات الجديدة واحتياجات عملائنا".



وأضاف "شكلت البيرو منذ افتتاح محطتنا في ميناء كالاو عام 2010 إضافة نوعية لشبكة أعمالنا العالمية وسوقاً رئيسياً لنا كما نعتبر إفريقيا قارة زاخرة بفرص النمو ونتطلع إلى تعزيز شراكاتنا مع أوكرانيا ونحن ملتزمون بمواصلة مشاركة خبراتنا وتصدير معارفنا عبر قارات العالم الست".



وأوضح أن الشراكات الفعالة في البلدان التي نعمل فيها والبالغ عددها 40 بلداً تعد الركيزة الأساسية للنجاح الذي حققناه حتى اليوم ونحن نسعى باستمرار لبناء علاقات جديدة، لافتاً إلى أن هذا العام يحمل إمكانات وتوقعات هائلة لقطاعنا بما في ذلك تحالفات في مجال التجارة الحرة والتطوير المستمر لممارسات الأعمال المستدامة وتأثير الاقتصادات الناشئة والتنويع والنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي الذي سيحدث تحولات هامة في طريقة تسيير أعمالنا حول العالم.