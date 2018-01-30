اختتام أعمال ملتقى الشراكة الاستراتيجي للظفرة

الشارقة 24 – وام:





اختتمت في مجمع بينونة الأكاديمي، يوم الثلاثاء، أعمال ملتقى الشراكة الاستراتيجي لمنطقة الظفرة، الذي نظمه معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بالتعاون مع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة .

ناقش الملتقى، الذي حضره عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، سبل الارتقاء بالتنمية الاقتصادية المستدامة ونمو الوظائف وبناء مجتمع المعرفة وتطوير علاقات معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا الوثيقة، مع جهات العمل البارزة في منطقة الظفرة والعمل على المحافظة على مكانة المعهد المتميزة في توفير البرامج الدراسية والتدريبية المهنية المتخصصة، وفق أرقى المستويات العالمية للأعداد المتزايدة من أبناء وبنات المنطقة من الخريجين المؤهلين للمساهمة بصورة فاعلة في سوق العمل التنافسي.

ونيابة عن سعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ألقى خليفة مطر الطنيجي المدير التنفيذي لإدارة الخدمات المساندة بالديوان كلمة، أشار فيها إلى أن ملتقى الشراكة الاستراتيجي لمنطقة الظفرة، يأتي ضمن المبادرات المستمرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لترجمة جهود حكومة أبوظبي للارتقاء بالعنصر البشري، ومن هنا تأتي جهود معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني لمواكبة الاحتياجات المتغيرة للقطاع الحكومي والصناعي والاقتصادي والتجاري، وذلك بالتشاور والتعاون مع جميع الجهات المهمة والاستراتيجية على مستوى منطقة الظفرة.

من جانبه، قال سعادة الدكتور عبد الرحمن الحمادي مدير معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني إن مفهومنا لدور مؤسسات التعليم المهني يتمثل في تبادل الأفكار وترجمة الأفكار إلى حقيقة وإكساب طلبتها مهارات إدارة الأعمال ومهارات التقديم والعمل ضمن فريق واحد من خلال دمج مفاهيم ومبادئ التعليم المهني في العديد من المساقات الدراسية.

وكانت أعمال "ملتقى الشراكة الاستراتيجي لمنطقة الظفرة"، قد بدأت بافتتاح مركز ريادة الأعمال بالمعهد دارت بعده نقاشات عدة تمحورت حول التوزيع الجغرافي لطلبة المنطقة واستخدامات التكنولوجيا كإحدى طرائق التدريس وبحث احتياجات قطاعات العمال التدريبية والعمل على تلبيتها.