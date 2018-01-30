فعاليات أسبوع أبوظبي في الهند تنطلق 5 فبراير

الشارقة 24 – وام:

يتوجه الأسبوع المقبل، وفد اقتصادي كبير من إمارة أبوظبي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، للمشاركة في فعاليات "أسبوع أبوظبي في الهند"، الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير المقبل، بهدف الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة استثمارية وتوحيد الجهود للتعريف بالفرص المثالية التي تتيحها الإمارة لقطاع الأعمال.

ويرأس الوفد الاقتصادي معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ويضم عدداً من كبار مسؤولي الجهات المشاركة في أسبوع أبوظبي في الهند، من شركات ومؤسسات حكومية بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص .

ويمثل أسبوع أبوظبي الذي سيقام في مدينتي نيودلهي ومومباي، منصة ومظلة واحدة للتعريف بالخريطة الاقتصادية والتنموية في أبوظبي وعرض ومناقشة فرص جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات والترويج للمزايا التنافسية لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار واستقطاب الأنشطة المالية والاقتصادية المختلفة، إضافة إلى بحث آليات وفرص الشراكة بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الهندية.

ويختتم أسبوع أبوظبي في الهند، فعالياته بتنظيم "ملتقى أبوظبي للاستثمار"، في حين تنظم المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ورشة عمل تابعة للملتقى، وذلك في إطار التعريف بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي اقتصادياً ومالياً.